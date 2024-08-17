Pengalaman Menegangkan Cokelat Nyanyikan Lagu Bendera di China

JAKARTA - Cokelat mempunyai pengalaman tak terlupakan dengan lagu Bendera. Lagu tersebut diakui sebagai lagu pop yang selalu membangkitkan jiwa nasionalisme bagi para pendengarnya.

Namun demikian, Cokelat punya pengalaman yang tak pernah ia bayangkan ketika membawakan lagu Bendera. Hal ini dimulai ketika Cokelat memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.

Sebelum tampil, Kikan dkk diharuskan untuk mengirimkan semua lirik lagu yang akan dibawakan, dan sudah di ubah ke bahasa Beijing.

Pengalaman Menegangkan Cokelat Nyanyikan Lagu Bendera di China

“Mereka tuh seketat itu. Kalau lagu lain nggak masalah, tapi begitu lagu Bendera, Pemerintah sana curiga kalau ada propaganda segala macem,” ujar Kikan. “Itu sempat ribet, tapi alhamdulillah diloloskan,” lanjutnya.

Hal yang membuatnya terkejut ketika berada di venue. Kikan kaget banyak polisi yang mengamankan acaranya.