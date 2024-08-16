Hari Kemerdekaan, Ada Deretan Kisah Cinta dan Perjuangan di Vision+

Hari Kemerdekaan Ada Deretan Kisah Cinta dan Perjuangan di Vision+. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Mengusung tema ‘Memperjuangkan Cita, Merayakan Cinta’, Vision+ menghadirkan beragam tontonan yang menghibur dan menyentuh hati di bulan Kemerdekaan. Apa saja? Berikut ulasannya.

Inul & Adam

Menceritakan tentang Inul, perempuan yang berambisi menjadi pedangdut ternama. Ia meninggalkan kampung halaman untuk mengikuti audisi pencarian bakat musik dangdut di Jakarta. Namun keinginannya tak berjalan mulus.

Series Inul & Adam (Foto: MNC Media)

Dia kemudian bekerja sebagai asisten pribadi pengacara tampan bernama Adam Suseno. Series yang dibintangi Inul Daratista dan Ari Wibowo ini menggambarkan perjuangan mewujudkan mimpi. Tonton kisah selengkapnya gratis dengan klik di sini.

Piknik Pesona

Series produksi Vision+ dan Palari Films ini merupakan antologi film pendek yang menyajikan keragaman budaya Indonesia. Menghadirkan sepuluh kisah unik, antologi ini digarap sepuluh sutradara muda berbakat.

Film series Piknik Pesona. (Foto: MNC Media)

Setiap film pendek dalam series antologi ini menampilkan kisah-kisah seru yang dipadukan dengan sentuhan budaya Indonesia.

Just Wanna Say I Love U

Series Just Wanna Say I Love U diadaptasi dari delapan lagu populer band Potret di era ‘90-an: Mak Comblang, Bagaikan Langit, Bunda, Diam, Salah, Terbujuk, Just Wanna Say I Love U, dan Mungkin.

Series Just Wanna Say I Love You. (Foto: MNC Media)

Delapan episode tersebut menyajikan deretan kisah yang berbeda tentang cinta, persahabatan, dan konflik keluarga. Jangan lewatkan kisah selengkapnya dengan mengklik link ini.

Montir Cantik

Original series Vision+ satu ini bercerita tentang perempuan cantik bernama Indah yang jatuh cinta pada dunia otomotif dan balap mobil. Namun dia harus menyembunyikan hobinya tersebut karena trauma sang ayah.

Series Montir Cantik. (Foto: MNC Media)

Dalam perjalanannya mewujudkan impiannya menjadi pembalap profesional, Indah bekerja sebagai montir di sebuah bengkel. Series ini juga menghadirkan kisah cinta Indah yang diperhadapkan pada dua pria tampan.