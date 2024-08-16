Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Romantis, Dul Jaelani dan Tissa Jelajahi Keindahan Alam Dieng

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |14:01 WIB
Romantis, Dul Jaelani dan Tissa Jelajahi Keindahan Alam Dieng
Romantis, Dul Jaelani dan Tissa Jelajahi Keindahan Alam Dieng
JAKARTA - Dul Jaelani dan Tissa Biani baru saja menjalani liburan bareng ke Desa Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Hal ini disinyalir menjadi cara ampuh mereka mengusir kebosanan dalam hubungan asmara.

Keseruan Dul dan Tissa menjelajahi keindahan Dieng dibagikan melalui sebuah video Reels di Instagram.

Keduanya tampak antusias ketika menikmati pemandangan Desa hingga menyusuri jalan terjal berbatu sambil berpegangan tangan.

Romantis, Dul Jaelani dan Tissa Jelajahi Bareng Keindahan Alam Dieng
Romantis, Dul Jaelani dan Tissa Jelajahi Bareng Keindahan Alam Dieng

Dul dan Tissa juga sempat berkeliling menggunakan Jeep menuju area perbukitan.

Halaman:
1 2 3
