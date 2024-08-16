Romantis, Dul Jaelani dan Tissa Jelajahi Keindahan Alam Dieng

JAKARTA - Dul Jaelani dan Tissa Biani baru saja menjalani liburan bareng ke Desa Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Hal ini disinyalir menjadi cara ampuh mereka mengusir kebosanan dalam hubungan asmara.

Keseruan Dul dan Tissa menjelajahi keindahan Dieng dibagikan melalui sebuah video Reels di Instagram.

Keduanya tampak antusias ketika menikmati pemandangan Desa hingga menyusuri jalan terjal berbatu sambil berpegangan tangan.

Dul dan Tissa juga sempat berkeliling menggunakan Jeep menuju area perbukitan.