Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tissa Biani Ungkap Cara Hindari Bosan Pacaran dengan Dul Jaelani

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |16:01 WIB
Tissa Biani Ungkap Cara Hindari Bosan Pacaran dengan Dul Jaelani
Tissa Biani Ungkap Cara Hindari Bosan Pacaran dengan Dul Jaelani (Foto: IG Dul Jaelani)
A
A
A

JAKARTA - Tissa Biani mengungkapkan cara menghindari bosan selama empat tahun pacaran dengan Dul Jaelani.

Menurut mereka, hubungan asmaranya kini makin ke arah yang lebih serius. Dul bahkan tak sungkan membeberkan rencana untuk membeli rumah sebelum menikahi Tissa.

"Aku dan Tissa ya, intinya komunikasi sih. Komunikasi di timing yang tepat, saling terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan makin bahas arahnya lebih serius. Sudah sampai nanya bunda (Maia Estianty-red) harga list rumah berapa," ujar Dul Jaelani di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Tissa Biani Ungkap Cara Hindari Bosan Pacaran dengan Dul Jaelani
Tissa Biani Ungkap Cara Hindari Bosan Pacaran dengan Dul Jaelani

Sementara itu, Tissa tak menampik jika hubungannya juga bisa dilanda rasa bosan. Dia dan Dul pun punya cara khusus mengatasi hal tersebut.

"Aku yang penting jalan-jalan, terus cari suasana baru supaya nggak bosen," kata Tissa Biani.

"Kemarin Alhamdulillah baru turun dari gunung Prau. Jadi kita semua menyukai hal-hal yang apa ya, berarti tantangan lah," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/612/3109711/potret_tissa_biani_pakai_seragam_putih_biru_bak_anak_smp-hrK5_large.jpg
Potret Tissa Biani Pakai Seragam Putih Biru Bak Anak SMP, Netizen: Jadi Anak SD juga Masih Cocok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/194/3059614/tissa_biani-PMBr_large.jpg
Tissa Biani Tampil Cantik dalam Balutan Khimar, Tampilannya Bikin Adem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058858/tissa_biani-uTBO_large.jpg
Tissa Biani Bantah Jadi Mak Comblang El Rumi dan Syifa Hadju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/33/3050060/dul_jaelani-xX8p_large.jpg
Romantis, Dul Jaelani dan Tissa Jelajahi Keindahan Alam Dieng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/612/3040367/tissa_biani-Khe6_large.jpg
Tampilan Cantik Tissa Biani Solo Karier di Resepsi Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019414/ootd-kerja-ala-tissa-biani-dengan-blouse-ketat-netizen-vibes-ibu-manager-XIO4JfbbJo.jpg
OOTD Kerja ala Tissa Biani dengan Blouse Ketat, Netizen: Vibes Ibu Manager
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement