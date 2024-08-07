Tissa Biani Ungkap Cara Hindari Bosan Pacaran dengan Dul Jaelani

JAKARTA - Tissa Biani mengungkapkan cara menghindari bosan selama empat tahun pacaran dengan Dul Jaelani.

Menurut mereka, hubungan asmaranya kini makin ke arah yang lebih serius. Dul bahkan tak sungkan membeberkan rencana untuk membeli rumah sebelum menikahi Tissa.

"Aku dan Tissa ya, intinya komunikasi sih. Komunikasi di timing yang tepat, saling terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan makin bahas arahnya lebih serius. Sudah sampai nanya bunda (Maia Estianty-red) harga list rumah berapa," ujar Dul Jaelani di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sementara itu, Tissa tak menampik jika hubungannya juga bisa dilanda rasa bosan. Dia dan Dul pun punya cara khusus mengatasi hal tersebut.

"Aku yang penting jalan-jalan, terus cari suasana baru supaya nggak bosen," kata Tissa Biani.

"Kemarin Alhamdulillah baru turun dari gunung Prau. Jadi kita semua menyukai hal-hal yang apa ya, berarti tantangan lah," tambahnya.