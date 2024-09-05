Tissa Biani Bantah Jadi Mak Comblang El Rumi dan Syifa Hadju

JAKARTA - Tissa Biani membantah bahwa dirinya menjadi mak comblang atas hubungan El Rumi dan Syifa Hadju. Dia mengaku bahwa Maia Estianty memang sempat meminta tolong padanya lantaran mengetahui jika backgroundnya dan Syifa sama-sama seorang artis peran.

"Bunda tuh sebenarnya minta karena mungkin tahu backgroundnya sama-sama pemain film kali ya, 'ini mungkin Tissa kenal'," ujar Syifa Hadju dikutip dari Need A Talk, Kamis (5/9/2024).



Tissa sendiri mengaku memang kenal dengan Syifa karena sempat terlibat di satu film yang sama. Tapi, mereka jarang bertemu dan berinteraksi karena kesibukan masing-masing setelah project tersebut. Sehingga, tak memungkinkan untuk membantu mendekatkan El dengan Syifa.

Tissa Biani Bantah Jadi Mak Comblang El Rumi dan Syifa Hadju (foto: Instagram/tissabiani)



"Cuma karena basicnya aku jarang ketemu sama Syifa gitu karena sempet satu project bareng terus habis itu karena kesibukan masing-masing kita jarang ketemu jadi bingung juga mau comblangin ini gimana," sambungnya.



Apalagi Tissa melihat sosok El Rumi yang mandiri sehingga nantinya akan bergerak sendiri untuk mendekati Syifa tanpa bantuan darinya.



"Apalagi kakak El juga kayaknya udah lebih mandiri, jadi ya dia sendiri, aku benar-benar enggak nyomblangin," ungkapnya.



Atta pun menimpali bahwa El Rumi sepertinya memang sosok gentlemen yang berani untuk langsung mengajak seorang wanita berkenalan.



"Dia gentleman banget jadi gampang, maksudnya dia berani gitu ya," kata Atta Halilintar.