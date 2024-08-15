Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh Bruno Mars Pakai Kaus Wajah Lady Gaga, Bakal Kolaborasi?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |22:02 WIB
Heboh Bruno Mars Pakai Kaus Wajah Lady Gaga, Bakal Kolaborasi?
Heboh Bruno Mars Pakai Kaus Wajah Lady Gaga, Bakal Kolaborasi? (Foto: IG Bruno Mars)
A
A
A

LOS ANGELES - Musisi asal Amerika Serikat, Bruno Mars baru-baru ini membuat penonton heboh. Pelantun Thats What I Like ini belakangan sering mengunggah postingan dengan wajah penyanyi Lady Gaga.

Salah satunya yang bikin heboh saat Bruno memposting foto dirinya memakai kaus bergambar wajah pelantun Paparazi itu di Instagram-nya. Terlihat Bruno berpose dan mengenakan kaus berwarna hitam bertuliskan Lady Gaga.

Penyanyi 37 tahun ini tak banyak menuliskan keterangannya di postingan tersebut. Ia hanya menuliskan emoji wajah dengan kacamata hitam, yang serupa dengan penampilannya yang mengenakan aksesoris serupa.

Heboh Bruno Mars Pakai Kaus Wajah Lady Gaga, Bakal Kolaborasi?
Heboh Bruno Mars Pakai Kaus Wajah Lady Gaga, Bakal Kolaborasi?

Sementara itu, Lady Gaga sendiri juga baru saja mengunggah konten dirinya tengah asyik bermain piano. Gaga pun mengenakan kaus hitam bergambarkan wajah Bruno Mars di depannya.

Postingan Lady Gaga ini juga turut di-repost oleh Bruno Mars di Insta Story-nya. Meski begitu, tak ada keterangan apapun di momen keduanya saling mengenakan kaus dengan wajah masing-masing ini.

Alhasil, momen Bruno Mars dan Lady Gaga saling pakai kaus dengan wajah keduanya ini pun bikin netizen curiga akan adanya kolaborasi di antara mereka. Warganet tak sabar dan berharap Bruno dan Gaga benar akan berkolaborasi bersama di single terbaru keduanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
