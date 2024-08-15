Emily in Paris Season 4 Resmi Tayang, Begini Nasib Cinta Emily dan Gabriel

JAKARTA - Emily in Paris Season 4 tayang, Kamis (15/8/2024). Serial yang dibintangi Lily Collins ini akan melanjutkan perjalanan karier hingga cinta Emily di kota Paris yang penuh lika liku.

Netflix sendiri merilis 5 episode untuk season 4 serial ini. Series ini pun akan melanjutkan cerita dari akhir season 3 di mana Camille membatalkan pertunangannya dengan Gabriel lantaran mengetahui sang kekasih telah jatuh cinta pada Emily.

Alfie, kekasih Emily pun memutuskan hubungan dengannya usai mengetahui kabar tersebut. Situasi pun semakin runyam. Penonton dibuat penasaran bagaimana nasib percintaan Emily dan kariernya di kota Paris.

Emily in Paris Season 4

Lantas, apa yang akan terjadi di Emily in Paris Season 4 ini?

Setelah peristiwa dramatis pernikahan Camille dan Gabriel yang gagal, Emily pun terkejut. Dia juga memiliki perasaan yang kuat terhadap Gabriel dan mantan kekasihnya Alfie.

Di tempat kerja, Sylvie, atasan Emily dipaksa untuk menghadapi dilema pelik dari masa lalunya demi pernikahannya. Tim Agence Grateau pun harus menghadapi perombakan personel.