Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tolak Lakukan Operasi, Sarwendah Berjuang Keras untuk Sembuh dari Kista pada Batang Otak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |07:05 WIB
Tolak Lakukan Operasi, Sarwendah Berjuang Keras untuk Sembuh dari Kista pada Batang Otak
Tolak Lakukan Operasi, Sarwendah Berjuang Keras untuk Sembuh dari Kista pada Batang Otak (Foto: Instagram/sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah diketahui sempat mengidap kista pada batang otaknya hingga harus dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu. Kendati demikian, istri dari Ruben Onsu ini tetap memiliki semangat untuk bisa sembuh dari berbagai penyakit yang menyerangnya, demi ketiga buah hatinya, Betrand Peto, Thania dan Thalia Putri Onsu.

Bahkan Sarwendah pun merasa apabila kehadiran anak-anaknya menjadi salah satu obat mujarab yang membuat semangatnya untuk lekas sembuh bisa segera terwujud.

"Kalau sakit ya sakit, kalau ngeliat anak masih kecil ya semangatnya banyak," ujar Sarwendah dalam tayangan YouTube.

Tolak Lakukan Operasi, Sarwendah Berjuang Keras untuk Sembuh dari Kista pada Batang Otak (Foto: Instagram/sarwendah29)

Di tengah kondisinya yang semakin membaik, Sarwendah pun mengaku ingin hidup lebih sehat dari sebelumnya. Salah satunya dengan rutin berolahraga untuk semakin membuat tubuhnya bugar.

"Mau hidup lebih sehat lagi, aku kan pejuang kista, maunya hidup lebih sehat lagi, lebih menyayangi diri lagi," jelasnya.

"Olahraga kan jadi salah satu pilihan yang tepat ya, minum (obat) terus kan bukan solusi ya" sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184710/sarwendah-r2ZY_large.jpg
Sarwendah Klarifikasi soal Uang Sampah Rp5 Juta, Ternyata Tagihan sebelum Cerai dari Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184661/sarwendah-EIDo_large.jpg
Sarwendah Klaim Ruben Onsu Beri Uang Saku Terbatas selama Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184608/sarwendah-XNtV_large.jpg
Sarwendah Bantah Sengaja Pojokkan Ruben Onsu dengan Membongkar Masalah Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184523/sarwendah-SKbv_large.jpg
Sarwendah Sebut Nafkah Rp200 Juta dari Ruben Onsu, Bagian dari Kesepakatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184447/sarwendah-kzo6_large.jpg
Sarwendah Klaim Sempat Laporan ke Ruben Onsu soal Debt Collector tapi Direspons Tak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184252/sarwendah_tan-oUh1_large.jpg
Reaksi Sarwendah Dituding Ruben Onsu Eksploitasi Anak Lewat Live Jualan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement