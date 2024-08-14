Tolak Lakukan Operasi, Sarwendah Berjuang Keras untuk Sembuh dari Kista pada Batang Otak

JAKARTA - Sarwendah diketahui sempat mengidap kista pada batang otaknya hingga harus dilarikan ke rumah sakit beberapa waktu lalu. Kendati demikian, istri dari Ruben Onsu ini tetap memiliki semangat untuk bisa sembuh dari berbagai penyakit yang menyerangnya, demi ketiga buah hatinya, Betrand Peto, Thania dan Thalia Putri Onsu.



Bahkan Sarwendah pun merasa apabila kehadiran anak-anaknya menjadi salah satu obat mujarab yang membuat semangatnya untuk lekas sembuh bisa segera terwujud.



"Kalau sakit ya sakit, kalau ngeliat anak masih kecil ya semangatnya banyak," ujar Sarwendah dalam tayangan YouTube.

Tolak Lakukan Operasi, Sarwendah Berjuang Keras untuk Sembuh dari Kista pada Batang Otak (Foto: Instagram/sarwendah29)

Di tengah kondisinya yang semakin membaik, Sarwendah pun mengaku ingin hidup lebih sehat dari sebelumnya. Salah satunya dengan rutin berolahraga untuk semakin membuat tubuhnya bugar.

"Mau hidup lebih sehat lagi, aku kan pejuang kista, maunya hidup lebih sehat lagi, lebih menyayangi diri lagi," jelasnya.



"Olahraga kan jadi salah satu pilihan yang tepat ya, minum (obat) terus kan bukan solusi ya" sambungnya.