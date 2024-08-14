Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alhamdulillah, Anak Cut Intan Nabila Sudah Bisa Tertawa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |22:06 WIB
Alhamdulillah, Anak Cut Intan Nabila Sudah Bisa Tertawa
Alhamdulillah, Anak Cut Intan Nabila Sudah Bisa Tertawa (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Henny Rahman mengungkapkan kondisi ketiga anak Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT dari suaminya, Armor Toreador

Melalui akun Instagram story-nya, istri Alvin Faiz itu, tampak tengah merawat ketiga anak Cut Intan Nabila. 

Henny Rahman tidak percaya mengapa Armor tega melakukan KDRT kepada sahabatnya, Intan terlebih anak-anaknya. 

Alhamdulillah, Anak Cut Intan Nabila Sudah Bisa Tertawa
Alhamdulillah, Anak Cut Intan Nabila Sudah Bisa Tertawa

"Mor anak lu seceria ini Mor. Enggak ada yang rewel sama sekali," tulis Henny Rahman di Instagram @hennyyrahman, Selasa (13/8/2024).

Bahkan menantu almarhum ustaz Arifin Ilham mengaku sempat memandikan anak-anak Intan. 

"Dimandiin sama aku yang padahal orang lain aja mereka happy. Dari tadi enggak ada yang nangis," tambah Henny Rahman.

Henny Rahman juga memastikan bahwa kondisi anak-anak Cut Intan Nabila itu dalam kondisi baik-baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127619/armor_toreador-thUf_large.jpg
Armor Toreador Benarkan Ajukan Banding dalam Kasus KDRT, Bagaimana Perceraian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127585/cut_intan_nabila-XPj3_large.jpg
Cut Intan Nabila Kecewa Armor Toreador Ajukan Banding Cerai: Aku Ikhlas tapi Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125889/cut_intan_nabila-OS3v_large.jpg
Resmi Cerai dari Armor Toreador, Cut Intan Nabila Dapat Hak Asuh 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102758/cut_intan_nabila-gWyT_large.jpg
Armor Toreador Divonis 4,5 Tahun, Pihak Cut Intan Nabila: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/33/3102506/armor_toreador-1y8Y_large.jpg
Armor Toreador Ingin Punya Hubungan Baik dengan Cut Intan Nabila setelah Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/33/3102350/armor_toreador-PXMC_large.jpg
Armor Toreador Terima Vonis 4,5 Tahun Penjara, Pilih Tak Ajukan Banding
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement