Alhamdulillah, Anak Cut Intan Nabila Sudah Bisa Tertawa

JAKARTA - Selebgram Henny Rahman mengungkapkan kondisi ketiga anak Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT dari suaminya, Armor Toreador.

Melalui akun Instagram story-nya, istri Alvin Faiz itu, tampak tengah merawat ketiga anak Cut Intan Nabila.

Henny Rahman tidak percaya mengapa Armor tega melakukan KDRT kepada sahabatnya, Intan terlebih anak-anaknya.

"Mor anak lu seceria ini Mor. Enggak ada yang rewel sama sekali," tulis Henny Rahman di Instagram @hennyyrahman, Selasa (13/8/2024).

Bahkan menantu almarhum ustaz Arifin Ilham mengaku sempat memandikan anak-anak Intan.

"Dimandiin sama aku yang padahal orang lain aja mereka happy. Dari tadi enggak ada yang nangis," tambah Henny Rahman.

Henny Rahman juga memastikan bahwa kondisi anak-anak Cut Intan Nabila itu dalam kondisi baik-baik.