Tasya Kamila Belum Ada Rencana Lanjut Kuliah S3: Masih Pengen Ngurus Anak

JAKARTA - Tasya Kamila menghebohkan publik, ia mengaku ingin mengambil S3. Namun ternyata untuk saat ini Tasya Kamila belum ada rencana untuk melanjutkan pendidikan S3.

"Tapi kalau aku sih S3 yang beneran belum sih, saat ini belum ada rencana. Masih ada prioritas lain yang aku sedang kerjakan," kata Tasya Kamila saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Selain itu, Tasya Kamila juga tidak bisa meninggalkan anak-anaknya. Apalagi anak kedua Tasya Kamila itu masih kecil dan perlu perhatiannya.

"Terus juga dari aku kan masih punya anak di bawah dua tahun. Aku masih pengen ngurus anak juga," jelas Tasya Kamila.

Belum lagi, istri Randi Bachtiar ini tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan baik di dunia entertainment maupun sosial.

"Terus masih banyak proyek yang aku kerjakan yang gak bisa aku tinggalkan mulai dari proyek di dunia hiburan sampai ke projek di bidang lingkungan hidup," terang Tasya Kamila.