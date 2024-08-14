Armor Toreador Akui Tak Pikirkan Kondisi Anak saat Aniaya Cut Intan Nabila

BOGOR - Armor Toreador alias ATG telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap selebgram Cut Intan Nabila.

Kepada penyidik, Armor bahkan mengaku melakukan kekerasan itu beberapa kali di hadapan tiga anaknya yang masih kecil.



"(Total) udah lebih dari lima kali dari tahun 2020," ujar Armor Toreador dalam jumpa pers kasus tersebut di Polres Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/8/2024).

Cut Intan Nabila



Tak hanya itu, pria berbadan kurus ini mengaku jika dirinya tidak memikirkan kondisi psikologis anak-anaknya ketika melakukan kekerasan terhadap Cut Intan Nabila secara terang-terangan.



"Pernah (KDRT depan anak), tapi kebanyakan berdua ya. Iya, tidak (mikirin psikologis anak saya)," katanya.

Sementara itu, AKBP Rio Wahyu juga mengatakan jika ketiga anak korban sempat menangis karena mencari keberadaan ibunya. Sebab semalam, Cut Intan Nabila sempat menjalani pemeriksaan lanjutan hingga mengatasi rasa traumanya.

Rio mengatakan bahwa dua anak Cut Intan Nabila takut bertemu pria dewasa lantaran masih mengingat wajah ATG.