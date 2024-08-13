Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Bakal Rayakan HUT ke-79 RI di Jakarta Bukan di IKN

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |06:35 WIB
Raffi Ahmad Bakal Rayakan HUT ke-79 RI di Jakarta Bukan di IKN
Raffi Ahmad Bakal Rayakan HUT ke-79 RI di Jakarta Bukan di IKN (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad menjadi salah satu publik figur yang kerap bersuara soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahkan Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, Zaskia Sungkar dan Irwansyah beberapa waktu lalu sudah menginjakkan kaki ke IKN bersama Presiden RI Joko Widodo.

Untuk pertama kalinya, upacara bendera Pusaka akan digelar di IKN, Kalimantan Timur dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Raffi Ahmad
Raffi Ahmad Bakal Rayakan HUT ke-79 RI di Jakarta Bukan di IKN (Foto: Instagram/raffinagita1717)


Namun Raffi Ahmad mengaku tidak ikut serta ke IKN. Ia justru memilih untuk merayakan HUT ke-79 RI di Jakarta.

"Aku 17- an di sini (di Jakarta)," kata Raffi Ahmad di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Agustus 2024.

Suami Nagita Slavina itu menambah bahwa saat 17 Agustus nanti ia sudah ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.


"Sepertinya di sini aja karena ada syuting juga. Aku 17 Agustus ada syuting, jadi di sini," ujar Raffi Ahmad.

"Ya kemarin ada yang sebagian di Jakarta ada sebagian juga di IKN. Tapi 17 Agustus ini aku ada kerjaan," tambah Raffi Ahmad.

 

