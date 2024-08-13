Sule Berharap Ponsel Rizky Febian yang Hilang Segera Dikembalikan

JAKARTA - Rizky Febian hingga saat ini tak kunjung menemukan ponselnya yang hilang. Diketahui, ponsel milik sang penyanyi sempat hilang beberapa waktu lalu, saat tengah manggung di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.



Ayah Rizky Febian, Sule pun mengetahui hal tersebut. Ia menyebut bahwa Rizky Febian diduga kena copet, lantaran ponselnya itu ada di saku celana sang penyanyi.



"Iya itu ada yang ambil. Kayaknya emang ada yang nyopet, Lagi mau show, (ponselnya) di sakunya," kata Sule dalam tayangan FYP.

Sule Berharap Ponsel Rizky Febian yang Hilang Segera Dikembalikan (Foto: Okezone)



Sule pun berharap ponsel Rizky Febian itu segera dikembalikan. Bukan perkara nominal dari ponsel tersebut, namun isi di ponsel tersebut terdapat banyak dokumen penting.



"Terus di situ banyak dokumen-dokumen penting. Ya betul (bukan karena harga ponselnya)," ungkap Sule.



"Itu lagu-lagu baru. Dokumen-dokumen kerjaan Iky, ada di situ," tambah Sule.



Sambil menunggu dan mencari ponsel lamanya dikembalikan, suami Mahalini itu disebut sudah membeli ponsel baru.



"Katanya nggak ketemu. Dia baru beli hp," tutur Sule.