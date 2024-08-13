Tampang Mantan Kekasih Audrey Davis yang Ditangkap dalam Kasus Video Syur

Tampang Mantan Kekasih Audrey Davis yang Ditangkap dalam Kasus Video Syur (Foto: Ist)

JAKARTA - Polda Metro Jaya berhasil menangkap pemeran laki-laki yang menjadi lawan main Audrey Davis dalam video syur yang viral di media sosial.

Terungkap bahwa video syur itu diperankan AP pada Desember 2022 lalu.

"AP yang merupakan pemeran pria dan merekam video bermuatan pornografi pada 19 Desember 2022 silam," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Perekam video syur Audrey Davis

Polisi menangkap AP di kawasan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu (10/8) lalu. Setelah ditelusuri ternyata AP yang berusia 27 tahun itu merupakan mantan kekasih Audrey Davis, putri dari musisi David Bayu.

AP pun telah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran video porno.