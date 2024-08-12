Advertisement
Edward Akbar Ungkap Alasan Belum Kembalikan Mobil BMW Milik Kimberly Ryder

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |19:35 WIB
Edward Akbar Ungkap Alasan Belum Kembalikan Mobil BMW Milik Kimberly Ryder
Edward Akbar Ungkap Alasan Belum Kembalikan Mobil BMW Milik Kimberly Ryder (Foto: Instagram/edward_akbar)
JAKARTA - Edward Akbar telah selesai menjalani pemeriksaan polisi terkait dengan dugaan penggelapan mobil yang dilaporkan oleh sang istri, Kimberly Ryder.

Kurang lebih, pria 38 tahun itu diperiksa selama 5 jam di polres Metro Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (12/8/2024).

Setelah diperiksa Edward Akbar meminta doa bahwa kasusnya berjalan baik.

Edward Akbar Ungkap Alasan Belum Kembalikan Mobil BMW Milik Kimberly Ryder (Foto: Ayu Utami/Okezone)


"Mohon doanya, semua bisa baik-baik aja, kondusif, semua diawali dengan yang baik, jadi ayo yang baik aja," ujar Edward Akbar di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (12/8/2024).

Edward Akbar merasa laporan yang dibuat oleh Kimberly Ryder itu tidaklah benar. Sebab Mobil dituduh digelapkan olehnya itu merupakan harta bersama.

Apalagi, mobil tersebut dibeli oleh mereka berdua tak lama setelah resmi menikah.

"Kalau masalah apa yang hari ini, ya sesuai yang saya sampaikan di awal, ini harta bersama, kita menikah 26 Agustus 2018, mobil dibeli bersama, Desember 2018," ungkap Edward Akbar.

"Bismillah, unsur penggelapan nya ada dimana? Mudah-mudahan ini bisa clear dan saya bisa berkarya lagi di film," tambahnya.

 

