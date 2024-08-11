Masa Lalu Vanessa Angel Diungkit, Haji Faisal Bongkar Hubungannya dengan Atta Halilintar

JAKARTA - Atta Halilintar belakangan menjadi perbincangan. Ia diduga mengungkit masa lalu almarhum Vanessa Angel.

Dalam sebuah postingan Instagram @lambe_danu, Atta Halilintar mengunggah ulang komentar soal almarhum Vanessa Angel di Instagram story.

Dalam akun yang diduga milik Atta Halilintar itu menyindir keluarga Haji Faisal yang diduga merestui Vanessa Angel menikah dengan Bibi karena hamil duluan.

"Nikah tanpa restu orang, jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orangtua adalah Vanessa, terpaksa direstui karena hamil duluan," bunyi narasi yang diunggah Atta Halilintar.

Terkini, Haji Faisal mertua almarhum Vanessa Angel membongkar hubungannya dengan Atta Halilintar.

Haji Faisal mengaku bahwa ia tidak pernah ada masalah dengan keluarga Atta Halilintar.

"Kalau masalah dengan keluarga Atta sejauh ini gak ada saya bermasalah," kata Haji Faisal, di kediamannya di kawasan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024).

Menurut ayah Fuji itu, hubungannya dengan Atta Halilintar itu masih terjalin baik. Namun ia tidak tahu pasti apakah konten tersebut ditunjukkan kepadanya.

"Saya sejauh ini masih baik-baik saja, entah kalian coba tanyakan ke sana," terang Haji Faisal.