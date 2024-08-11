Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masa Lalu Vanessa Angel Diungkit, Haji Faisal Bongkar Hubungannya dengan Atta Halilintar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |06:38 WIB
Masa Lalu Vanessa Angel Diungkit, Haji Faisal Bongkar Hubungannya dengan Atta Halilintar
Masa Lalu Vanessa Angel Diungkit, Haji Faisal Bongkar Hubungannya dengan Atta Halilintar (Foto: IG H Faisal)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar belakangan menjadi perbincangan. Ia diduga mengungkit masa lalu almarhum Vanessa Angel. 

Dalam sebuah postingan Instagram @lambe_danu, Atta Halilintar mengunggah ulang komentar soal almarhum Vanessa Angel di Instagram story.

Dalam akun yang diduga milik Atta Halilintar itu menyindir keluarga Haji Faisal yang diduga merestui Vanessa Angel menikah dengan Bibi karena hamil duluan.

Masa Lalu Vanessa Angel Diungkit, Haji Faisal Bongkar Hubungannya dengan Atta Halilintar
Masa Lalu Vanessa Angel Diungkit, Haji Faisal Bongkar Hubungannya dengan Atta Halilintar

"Nikah tanpa restu orang, jangan ya dek. Padahal yang tanpa restu orangtua adalah Vanessa, terpaksa direstui karena hamil duluan," bunyi narasi yang diunggah Atta Halilintar.

Terkini, Haji Faisal mertua almarhum Vanessa Angel membongkar hubungannya dengan Atta Halilintar.

Haji Faisal mengaku bahwa ia tidak pernah ada masalah dengan keluarga Atta Halilintar.

"Kalau masalah dengan keluarga Atta sejauh ini gak ada saya bermasalah," kata Haji Faisal, di kediamannya di kawasan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2024).

Menurut ayah Fuji itu, hubungannya dengan Atta Halilintar itu masih terjalin baik. Namun ia tidak tahu pasti apakah konten tersebut ditunjukkan kepadanya. 

"Saya sejauh ini masih baik-baik saja, entah kalian coba tanyakan ke sana," terang Haji Faisal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066155/atta_halilintar-iXdg_large.jpg
Kreativitas Atta Halilintar Dipertanyakan Usai Dianggap Ikuti IShowSpeed Live Streaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3061858/aurel_hermansyah_dan_atta_halilintar-XzGo_large.jpg
Aurel Hermansyah Angkat Bicara Terkait Hoaks Pernikahan Siri Atta Halilintar dan Ria Ricis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/33/3061283/atta_halilintar-rqFY_large.jpg
Atta Halilintar Puji Aksi Marteen Paes di Laga Indonesia vs Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059565/atta_halilintar-oFtG_large.jpg
Penyebar Fitnah Atta Halilintar dan Ria Ricis Nikah Siri Terancam 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059358/bodyguard_atta_halilintar-2E3p_large.jpg
Bodyguard Atta Halilintar Dilaporkan Usai Tebar Ancaman ke Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059118/atta_halilintar-0H2N_large.jpg
Terungkap Akun Penyebar Hoax yang Dilaporkan Atta Halilintar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement