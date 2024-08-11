Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

El Rumi dan Syifa Hadju Makin Mesra Usai Foto Triple Date Bareng Sahabat Muncul

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |23:45 WIB
El Rumi dan Syifa Hadju Makin Mesra Usai Foto Triple Date Bareng Sahabat Muncul
El Rumi dan Syifa Hadju Makin Mesra Usai Foto Triple Date Bareng Sahabat Muncul (Foto: Instagram/kesharatuliu05)
JAKARTA - El Rumi dan Syifa Hadju sudah tak lagi bisa menutupi kedekatan mereka. Bahkan baru-baru ini, mereka terlihat semakin lengket satu sama lain saat triple date bersama rekan selebritis, Kesha Ratuliu dan Margin Wieheerm.


Momen itu diunggah akun Instagram Kesha, @kesharatuliu. Terlihat Kesha dan Margin berpose dengan pasangan mereka masing-masing.

Kemudian, nampak El dan Syifa turut asyik berpose berdua bersama Kesha dan Margin.

El Rumi dan Syifa Hadju Makin Mesra Usai Foto Triple Date Bareng Sahabat Muncul (Foto: Instagram/kesharatuliu05)


“Slide 2 maaf ada nyamuk,” tulis Kesha, Minggu (11/8/2024).


Dalam unggahan itu, terlihat El dengan mesra merangkul Syifa yang berdiri di sampingnya. Syifa nampak cantik dengan busana kasual hitam dan El memakai kaus putih dan berpose mesra bersama.

Syifa dan El juga tak ragu memamerkan senyum manis mereka. Di slide kedua, El dan Syifa juga asyik saling bersandar dan terlihat semakin lengket berdua.


Ini bukanlah momen perdana El dan Syifa kedapatan mesra di media sosial. Sebelumnya, keduanya juga asyik kepergok foto berduaan dan saling mesra bak dua sejoli yang tengah dimabuk asmara.

Momen El dan Syifa Hadju asyik triple date bareng Kesha Ratuliu dan Margin Winaya ini sontak bikin warganet ikutan baper. Netizen makin senang melihat kemesraan El dan Syifa yang semakin lengket berdua.

 

