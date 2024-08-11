Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Prilly Latuconsina Tak Masalahkan Kena Cubit Fans: Gemas Aja Kali Ya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |17:45 WIB
Prilly Latuconsina Tak Masalahkan Kena Cubit Fans: Gemas Aja Kali Ya
Prilly Latuconsina Tak Masalahkan Kena Cubit Fans: Gemas Aja Kali Ya (Foto: Instagram/prillylatuconsina96)
A
A
A

JAKARTA - Prilly Latuconsina dikenal memiliki banyak penggemar atau fans. Menariknya, Prilly dianggap sebagai salah satu artis yang cukup ramah dengan para penggemarnya.


Dinobatkan sebagai artis yang ramah, Prilly Latuconsina mengaku senang.

"Seneng banget sih kalau emang dinobatkan jadi selebriti yang ramah, karena emang ya aku sama fans fans aku udah deket," kata Prilly Latuconsina di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Prilly Latuconsina
Prilly Latuconsina Tak Masalahkan Kena Cubit Fans: Gemas Aja Kali Ya (Foto: Instagram/prillylatuconsina96)


Pasalnya perempuan 27 tahun itu memang suka bercengkrama dengan fans secara dekat.

"Terus aku juga sebenernya, gak suka kalau kelihatan ada jarak gitu sama orang. Jadi kalau acara acara kayak gini ya aku lebih seneng terbuka gitu loh. Jadi bisa berinteraksi sama mereka," ungkap Prilly Latuconsina.

Prilly Latuconsina juga mengaku tidak takut dengan para penggemarnya, karena ia tahu bahwa penggemarnya itu memiliki kepribadian yang baik.


"Aku sih gak pernah dapet fans yang kayak gimana-gimana ya. Maksudnya dari aku awal berkarier banget, ada sih yang fanatik, tapi fanatiknya tuh baik, bukan yang tiba-tiba menyakiti gitu," jelas Prilly Latuconsina.

Namun mantan kekasih Maxime Bouttier itu tak bisa memungkiri bahwa ia pernah kena cubit oleh penggemarnya.
 

 

Halaman:
1 2
