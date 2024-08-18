Prilly Latuconsina Bisa Pakai Celana Anak 10 Tahun Usai Bobot Tubuhnya Turun Drastis

JAKARTA - Prilly Latuconsina belakangan menjadi sorotan karena bobot tubuhnya yang turun drastis karena diet. Hal itu membuat bintang film Danur ini terlihat lebih ramping dari sebelumnya, usai bobot tubuhnya turun hingga ke angka 38 kilogram.



Bukan hanya diet, Prilly diketahui juga menerapkan gaya hidup sehat dan rutin berolahraga.

Prilly Latuconsina Bisa Pakai Celana Anak 10 Tahun Usai Bobot Tubuhnya Turun Drastis (Foto: Instagram/prillylatuconsina96)

Menariknya, lantaran tubuhnya yang ramping, Prilly pun kini bisa menggunakan celana untuk anak usia 9-10 tahun. Melalui unggahan Instagramnya, Prilly pun membagikan potret dirinya yang tengah berada di fitting room untuk mencoba beberapa celana dengan label yang menandakan celana tersebut untuk anak 9-10 tahun.



Meski merasa bingung, Prilly mengaku dirinya mendapat keuntungan karena bisa menghemat biaya untuk belanja karena baju anak-anak yang harganya jauh lebih murah daripada ukuran dewasa yang biasa dibelinya.



"Bingung mau senang atau malu beli celana anak ukuran 9-10 tahun. Tapi positifnya belanja jadi lebih irit karena baju anak lebih murah 2-3 kali lipat," ujar Prilly Latuconsina dikutip dari unggahan Instagram @prillylatuconsina96, Minggu (18/8/2024).