HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Hadirkan Episode Baru SpongeBob SquarePants

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:19 WIB
GTV Hadirkan Episode Baru <i>SpongeBob SquarePants</i>
Episode baru SpongeBob SquarePants di GTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Kartun populer SpongeBob SquarePants kembali menayangkan episode terbarunya dalam Big Movies Family di GTV, pada 8 Februari 2024, pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, program tersebut akan tayang setiap hari. 

Tayang sejak tahun 2006, episode terbaru kartun populer tersebut masih bersetting di Bikini Bottom dengan formasi lengkap: SpongeBob, Patrick Star, Squidward, Mr. Krabs, Sandy Cheeks, dan Plankton. 

Episode terbaru kartun SpongeBob SquarePants bercerita tentang perjalanan ke masa depan menggunakan kapsul waktu di mana SpongeBob dan Patrick berkesempatan mengunjungi kota nan futuristik hingga mencoba bermain sirkus. 

Karena itu, pastikan Anda tak ketinggalan menonton SpongeBob SquarePants di kanal digital GTV 28 UHF atau lewat aplikasi streaming Vision+ dan RCTI+. Jika tayangan GTV digital Anda bermasalah, cobalah melakukan scan ulang pengaturan Set Top Box. 

Lalu, periksa sambungan kabel antena ke STB dan ubah letak antenanya. Anda juga bisa menghubungi layanan solusi TV digital lewat chat di nomor WhatsApp 0856-9003-900, setiap hari Senin-Jumat, pukul 09.00- 18.00 WIB. 

Untuk mengetahui update program terbaru GTV, Anda dapat mengikuti akun @officialgtvid di media sosial.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
