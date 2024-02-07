GTV Hadirkan Episode Baru SpongeBob SquarePants

JAKARTA - Kartun populer SpongeBob SquarePants kembali menayangkan episode terbarunya dalam Big Movies Family di GTV, pada 8 Februari 2024, pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, program tersebut akan tayang setiap hari.

Tayang sejak tahun 2006, episode terbaru kartun populer tersebut masih bersetting di Bikini Bottom dengan formasi lengkap: SpongeBob, Patrick Star, Squidward, Mr. Krabs, Sandy Cheeks, dan Plankton.

Episode terbaru kartun SpongeBob SquarePants bercerita tentang perjalanan ke masa depan menggunakan kapsul waktu di mana SpongeBob dan Patrick berkesempatan mengunjungi kota nan futuristik hingga mencoba bermain sirkus.

Episode terbaru kartun SpongeBob SquarePants dapat ditonton di kanal digital GTV 28 UHF atau lewat aplikasi streaming Vision+ dan RCTI+.

Lalu, periksa sambungan kabel antena ke STB dan ubah letak antenanya. Anda juga bisa menghubungi layanan solusi TV digital lewat chat di nomor WhatsApp 0856-9003-900, setiap hari Senin-Jumat, pukul 09.00- 18.00 WIB.

Untuk mengetahui update program terbaru GTV, Anda dapat mengikuti akun @officialgtvid di media sosial.

