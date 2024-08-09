Nisya Ahmad Masih Cium Tangan Andika Rosadi saat Hendak Pergi ke Luar Rumah

JAKARTA - Nisya Ahmad dan Andika Rosadi masih tinggal serumah meski tengah berada dalam proses perceraian. Diketahui, sampai saat ini sidang perceraian mereka masih terus berlanjut di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan usai didaftarkan beberapa bulan lalu.



Keduanya sadar, sang buah hati masih memerlukan peran orangtua secara utuh. Selain itu, hal ini juga memudahkan Nisya dan Andika melakukan upaya damai di luar persidangan.

Nisya Ahmad Masih Cium Tangan Andika Rosadi saat Hendak Pergi ke Luar Rumah (Foto: Instagram/nissyaa)



"Kalau dari saya nggak mau cerai. Saya pengin yang terbaik, kalau saya diberikan jalan berjodoh, Alhamdulillah, itu yang saya inginkan," kata Andika Rosadi di PA Jaksel belum lama ini.



Andika mengaku tak ada kecanggungan yang dirasakan selama tinggal serumah dengan Nisya di tengah proses cerai. Bahkan, adik Raffi Ahmad itu masih menjaga etikanya sebagai istri Andika Rosadi.



"Kalau kita pergi masih ngabarin, (Nisya Ahmad-red) masih salim. Saya masih kalau pergi pun saya masih pamit. Kalau ada anak-anak masih suka kumpul. Ya biasa aja," tutur dia.