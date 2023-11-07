Pecah! Radja dan Nassar Duet Bareng di Panggung Remember November Festival

JAKARTA - Festival musik Remember November selesai digelar pada Minggu, 5 November kemarin. Dua musisi hits Tanah Air yakni band Radja dan pedangdut Nassar, didapuk untuk menjadi penutup dalam festival tahunan yang digelar pada 4-5 November 2023.

Menariknya sebagai line up penutup, Radja dan Nassar tak hanya tampil sendiri-sendiri, tetapi juga di satukan di atas panggung yang sama untuk berduet. Dalam penampilannya, Ian Kasela cs ikut membawakan lagu hits milik Nassar yakni Seperti Mati Lampu.

BACA JUGA: Sammy Simorangkir dan Kerispatih akan Berkolaborasi di Festival Musik Remember November

"Lagu ini akan dinyanyikan bareng penyanyi besar, vokalis besar, band besar. Kita sambut, Ian Kasela!" ujar Nassar dari atas panggung.

Tak lama, Ian Kasela pun muncul dan membuat para penonton heboh dan bertepuk tangan. Setelah membawakan lagu Seperti Mati Lampu, Nassar juga turut berduet membawakan lagu Jujur milik Radja yang hits pada 2004.