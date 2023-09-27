Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ian Kasela Pastikan Radja akan Tetap Bawakan Lagu Cinderella di Tengah Proses Hukum

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:05 WIB
Ian Kasela Pastikan Radja akan Tetap Bawakan Lagu <i>Cinderella</i> di Tengah Proses Hukum
Ian Kasela memastikan bahwa Band Radja akan tetap menyanyikan lagu Cinderella di tengah proses hukum yang tengah bergulir. (Foto: Instagram/@iankaselaradja)
A
A
A

JAKARTA - Ian Kasela menegaskan, Band Radja akan tetap menyanyikan lagu Cinderella meski lagu tersebut tengah tersangkut masalah hukum. 

"Radja akan terus membawakan lagu Cinderella sampai kapan pun. Jadi tidak usah khawatir," tutur vokalis 47 tahun tersebut kepada awak media di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada 26 September 2023. 

Ian Kasela mengklaim, Rival Achmad Labbaika alias Ipay sudah menghibahkan lagu itu untuk Radja. Hal itu bisa dibuktikan Ian, karena pihaknya mengantongi surat pengalihan hak cipta yang diteken Ipay.

"Tapi kan dia tidak mau mengakui surat pengalihan itu ya. Tapi yang jelas, kami menganggap itu sah karena ada tanda tangan dan materai. Jadi kalau mau diproses secara hukum ya kita lihat saja," katanya menambahkan. 

Kisruh hak cipta lagu Cinderella bermula ketika Ipay mengaku, tak pernah mengizinkan Band Radja menyanyikan lagu Cinderella yang merupakan ciptaannya. Dia kemudian melaporkan Ian Kasela dan Band Radja atas dugaan pelanggaran hak cipta. 

Ian Kasela memastikan bahwa Radja akan tetap menyanyikan lagu Cinderella di tengah proses hukum. (Foto: Instagram/@iankaselaradja)

Tak hanya itu, Ipay juga menuntut ganti rugi sebesar Rp20 miliar kepada Ian dan bandnya. Tak terima dengan perlakuan Ipay, Ian juga balas melaporkannya atas dugaan pemalsuan identitas. 

Ian Kasela juga melaporkan pemilik akun YouTube Dunia MANJI karena dinilai memfasilitasi Ipay untuk bersuara terkait tudingan soal pelanggaran hak cipta lagu Cinderella.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046704/moldy_radja_vs_simon_eichinger-zoDK_large.jpg
Moldy Radja Dituding Curi Audio Musisi Austria demi Konten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/205/2915646/pecah-radja-dan-nassar-duet-bareng-di-panggung-remember-november-festival-DR2kxdeiZq.jpg
Pecah! Radja dan Nassar Duet Bareng di Panggung Remember November Festival
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/205/2864843/imbas-konten-anji-band-radja-diboikot-hingga-dicap-maling-krrWWbHl1Y.jpg
Imbas Konten Anji, Band Radja Diboikot hingga Dicap Maling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/205/2853509/pencipta-lagu-cinderella-somasi-ian-kasela-hingga-tuntut-ganti-rugi-rp20-m-uEETUIvpOW.jpg
Pencipta Lagu Cinderella Somasi Ian Kasela, Hingga Tuntut Ganti Rugi Rp20 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/26/205/2461228/radja-sindir-orang-kebelet-tenar-YA5buxCosX.jpg
Radja Sindir Orang Kebelet Tenar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/14/205/2394505/lagu-religi-baru-radja-dituding-jiplak-sabyan-ian-kasela-enggak-habis-pikir-336rsfFNev.jpg
Lagu Religi Baru Radja Dituding Jiplak Sabyan, Ian Kasela: Enggak Habis Pikir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement