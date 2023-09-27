Ian Kasela Pastikan Radja akan Tetap Bawakan Lagu Cinderella di Tengah Proses Hukum

Ian Kasela memastikan bahwa Band Radja akan tetap menyanyikan lagu Cinderella di tengah proses hukum yang tengah bergulir. (Foto: Instagram/@iankaselaradja)

JAKARTA - Ian Kasela menegaskan, Band Radja akan tetap menyanyikan lagu Cinderella meski lagu tersebut tengah tersangkut masalah hukum.

"Radja akan terus membawakan lagu Cinderella sampai kapan pun. Jadi tidak usah khawatir," tutur vokalis 47 tahun tersebut kepada awak media di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada 26 September 2023.

Ian Kasela mengklaim, Rival Achmad Labbaika alias Ipay sudah menghibahkan lagu itu untuk Radja. Hal itu bisa dibuktikan Ian, karena pihaknya mengantongi surat pengalihan hak cipta yang diteken Ipay.

"Tapi kan dia tidak mau mengakui surat pengalihan itu ya. Tapi yang jelas, kami menganggap itu sah karena ada tanda tangan dan materai. Jadi kalau mau diproses secara hukum ya kita lihat saja," katanya menambahkan.

Kisruh hak cipta lagu Cinderella bermula ketika Ipay mengaku, tak pernah mengizinkan Band Radja menyanyikan lagu Cinderella yang merupakan ciptaannya. Dia kemudian melaporkan Ian Kasela dan Band Radja atas dugaan pelanggaran hak cipta.

Tak hanya itu, Ipay juga menuntut ganti rugi sebesar Rp20 miliar kepada Ian dan bandnya. Tak terima dengan perlakuan Ipay, Ian juga balas melaporkannya atas dugaan pemalsuan identitas.

Ian Kasela juga melaporkan pemilik akun YouTube Dunia MANJI karena dinilai memfasilitasi Ipay untuk bersuara terkait tudingan soal pelanggaran hak cipta lagu Cinderella.*

(SIS)