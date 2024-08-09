Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andika Rosadi Ingin Rujuk, Janji ke Nisya Ahmad untuk Lebih Religius

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |16:35 WIB
Andika Rosadi Ingin Rujuk, Janji ke Nisya Ahmad untuk Lebih Religius
Andika Rosadi Ingin Rujuk, Janji ke Nisya Ahmad untuk Lebih Religius (Foto: Instagram/arosadi)
A
A
A

JAKARTA - Andika Rosadi mengungkapkan keinginan untuk rujuk dengan Nisya Ahmad. DIketahui, gugat cerai yang dilayangkan adik kandung Raffi Ahmad itu sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, sejak 10 Mei 2024.

Sebagai suami, Andika sudah mengakui sederet kesalahannya selama menikah dengan Nisya. Bahkan, dia blakblakan mengaku sering berbohong hingga kerap bersikap tempramen kepada kakak Syahnaz Sadiqah itu.

Andika Rosadi Ingin Rujuk, Janji ke Nisya Ahmad untuk Lebih Religius (Foto: Instagram/arosadi)


"Saya tukang bohong, itu ajalah, laki-laki. Kalau laki-laki kan pengin bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan kebohongan, gitu aja lah," ucap Andika Rosadi usai menjalani sidang di PA Jaksel belum lama ini.

"Kalau dari saya nggak mau cerai. Saya pengin yang terbaik, kalau saya diberikan jalan berjodoh, Alhamdulillah, itu yang saya inginkan," tambahnya.


Andika kini tengah berusaha mempertahankan rumah tangganya itu. Pengusaha 40 tahun tersebut juga berjanji akan lebih religius dalam menjalani hidup.

"Usahanya terus komunikasi, terus kita berusaha untuk bisa memperbaiki diri aja. Apa yang jadi keluhan jadi istri kita coba perbaiki. Misalnya, emosinya, tempramennya, kebiasaan buruknya, jauh dari Allah, tidak shalat, itu yang saya perbaiki dan berbenah diri," kata dia.

 

Halaman:
1 2
