MUSIK

Trebel Rilis Data Top Download Song Juli 2024, Mahalini dan Sal Priadi Bersaing Ketat

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:20 WIB
Trebel Rilis Data Top Download Song Juli 2024, Mahalini dan Sal Priadi Bersaing Ketat
Trebel Top Download Song Juli 2024. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Trebel Music merilis data ‘Top Download Song’ sepanjang Juli 2024. Menariknya, Mahalini sukses kembali ke puncak peringkat lewat lagu andalannya, Bawa Dia Kembali

Sementara Salma Salsabil lewat lagu Boleh Juga berada di posisi tiga. Lalu siapa yang berada di peringkat dua Top Download Song Trebel Music? Peringkat dua masih diisi Sal Priadi lewat lagu Gala Bunga Matahari.

Trebel Top Download Song Juli 2024. (Foto: MNC Media)
Trebel Top Download Song Juli 2024. (Foto: MNC Media)

Peringkat empat diisi oleh Tiara Andini yang sempat viral dengan dance cover lagu Kupu-Kupu miliknya. Sedangkan lagu Birds of Feather milik Billie Eilish bertengger di peringkat sembilan. 

Agar lagu penyanyi favorit Anda masuk chart Top Download Song, silakan mengunduh musik digitalnya secara gratis dan dengarkan offline kapan saja dan di mana saja lewat aplikasi Trebel Music. 

Dengan begitu, siapa tahu lagu favorit Anda bisa masuk Top Download pada bulan Agustus. Ada lebih dari 90 juta lagu yang bisa Anda dengarkan lewat aplikasi musik gratis tanpa kuota ini. 

