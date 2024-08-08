Bos HYBE Bang Si Hyuk Terciduk Liburan Bareng 2 Influencer Seksi di Amerika

SEOUL - Bang Si Hyuk, pendiri HYBE Labels terciduk bersama seorang influencer seksi asal Korea Selatan bernama Juice Seyeon, di Amerika Serikat. Hal itu diketahui dari foto Si Hyuk yang viral di berbagai forum online, pada 8 Agustus 2024.

Dalam foto yang merupakan tangkapan layar sebuah video YouTube yang diunggah channel I am WalKing pada 7 Agustus 2024 itu, Bang Si Hyuk terlihat berjalan bersama dua perempuan di jalanan Beverly Hills, Los Angeles.

Meski tak terdengar jelas, namun Si Hyuk terdengar ngobrol dengan kedua perempuan itu dalam video berdurasi 44 detik tersebut. Ketika video itu viral, K-netz menyadari bahwa salah satu perempuan dalam video itu adalah Juice Seyeon.

Bos HYBE Bang Si Hyuk terciduk liburan bareng 2 influencer seksi di Los Angeles. (Foto: Theqoo)

Selain sebagai influencer, Seyeon dikenal publik Korea Selatan sebagai BJ (broadcast jockey) yang viral berkat penampilan seksinya. Dia juga sempat menarik perhatian warganet saat tampil dalam program The Influencer yang tayang di Netflix.

Koreaboo melaporkan, Bang Si Hyuk sempat mentraktir Seyeon makan malam di sebuah restoran mewah di Malibu. Gara-gara foto itu, K-netz kemudian ramai melayangkan kritik pedas kepada bos HYBE Labels tersebut.

Setelah viral, foto itu tiba-tiba raib dari forum Theqoo karena dilaporkan HYBE Labels atas pelanggaran privasi terhadap Bang Si Hyuk. Notifikasi detail terkait laporan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Kami informasikan bahwa konten tersebut telah dihapus karena melanggar Pasal 44-2 Undang-Undang tentang Promosi Pemanfaatan Jaringan Informasi dan Komunikasi serta Perlindungan Informasi.”