HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menolak Stres, Andre Taulany Tetap Humoris Hadapi Perceraian

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:27 WIB
Menolak Stres, Andre Taulany Tetap Humoris Hadapi Perceraian
Menolak Stres, Andre Taulany Tetap Humoris Hadapi Perceraian (Foto: IG Erin)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany masih tampil humoris saat menjelaskan proses perceraiannya dengan Rien Wartia Trigina atau Erin yang sedang bergulir di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Tangerang.

Hal ini terlihat ketika ditanya awak media sejak kapan ia mantap untuk bercerai.

"Se-Jakarta sebenarnya. Sejak lamalah. Ini bukan sesuatu yang mendadak. Sering didiskusikan dan ini saatnya," kata Andre Taulany sambil bergurau dalam jumpa persnya di Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Menolak Stres, Andre Taulany Tetap Humoris Hadapi Perceraian
Menolak Stres, Andre Taulany Tetap Humoris Hadapi Perceraian

Mantan vokalis Stinky itu kembali ngelawak saat menjawab pertanyaan terkait kabar pisah rumah.

"Sejak kamar saya direnovasi, hahaha. Ya sejak setahun lebihlah (pisah rumah)," ucapnya.

Usut punya usut, personel The Prediksi itu tak ingin suasana jumpa pers terkesan kaku. Dia juga enggan terlihat stres di tengah proses perceraiannya.

"Ikhlas lah, keputusan ini kan yang terbaik untuk kita berdua," tuturnya.

"Kemarin masih sempet liburan bareng. Kebetulan anak saya berencana sekolah di luar negeri, jadi kita lihat tempat di sana, jadi bareng bareng lah," tutup Andre.

 

