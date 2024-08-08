Berat Cerai dari Rien Wartia Trigina, Andre Taulany: Harus Dilewati

Berat Cerai dari Rien Wartia Trigina. Andre Taulany: Harus Dilewati

JAKARTA - Andre Taulany mengaku sempat bersedih lantaran harus mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Rien Wartia Trigina alias Erin.

Diketahui, mantan vokalis Stinky itu menggugat cerai Erin ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Tangerang, pada 4 April 2024.

Keduanya pun sudah menjalani sidang sebanyak delapan kali. Andre dan Erin sendiri baru saja menjalani sidang lanjutan cerai dengan agenda pembuktian saksi dari penggugat.

"Mana ada yang nggak sedih tapi ini kan harus dilewati," kata Andre Taulany di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Andre kemudian mengaku masih tinggal serumah dengan Erin ditengah proses cerainya. Hanya saja, keduanya memilih sepakat untuk pisah ranjang.

Personel klub motor The Prediksi itu juga tak lagi dibuatkan sarapan oleh Erin walau masih serumah.

Alasannya, Andre sering berangkat pagi untuk menjalani syuting di televisi swasta.

"Nggak (dibuatkan sarapan) sih saya kan selalu berangkat pagi, syuting, pulang malam. Jadi jarang ketemu juga. Paling saya aps ketemu ketika weekend," paparnya.

Diakui Andre, keretakkan rumah tangganya ini dipicu karena adanya percekcokan. Bahkan, Andre menyebut sudah bertahan dengan kondisi tersebut sejak 10 tahun lebih.

"Namanya rumah tangga semua orang pasti alamin ya, berantem beda pendapat ya normal," tegasnya.