Selama 10 Tahun, Andre Taulany Berupaya Pertahankan Rumah Tangga dengan Rien Wartia Trigina

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:21 WIB
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany membeberkan alasannya menggugat cerai Rien Wartia Trigina ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Tangerang, pasa 4 April 2024.

Dalam jumpa persnya, Andre Taulany mengakui jika rumah tangganya dengan Erin sudah mengalami percekcokan sejak 10 tahun lalu.

"Namanya rumah tangga semua orang pasti alamin ya, berantem beda pendapat ya normal," ujar mantan vokalis Stinky tersebut di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Selama itu pula, Andre mengaku sudah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Erin.

Mulai dari saling memahami, hingga berusaha terus mengalah ketika mengalami percekcokan.

"(Upayanya) Berusaha memahami keinginan pasangan seperti apa, kemudian berusaha ngalah," ujar dia.

Di sisi lain, Andre bersyukur banyak sahabatnya dari kalangan artis yang memberikan dukungan moril kepadanya dalam menghadapi perceraian ini.

"Alhamdulillah banyak pihak yang dukung, karena ini kan sudah ranah pribadi. Tentu saya yang lebih tahu. Jadi temen-temen sifatnya dukung aja," tandasnya.

 

