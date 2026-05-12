Rizky Nazar Ngaku Terharu Lihat Al Ghazali Resmi Jadi Ayah: Dia Sudah Siap

JAKARTA - Aktor Rizky Nazar baru saja menjenguk buah hati pertama sang sahabat, Al Ghazali. Melihat Al kini sudah menyandang status sebagai ayah, Rizky mengaku merasa tersentuh.

Rizky mengaku tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya melihat perjalanan hidup sang sahabat. Ia menilai Al sudah sangat pantas menjadi sosok orang tua.

"Ya senang sih, terharu juga. Dan ya semoga inilah, cepat nyusul (Amin)," ujar Rizky Nazar saat ditemui di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan pada Selasa (12/5/2026).

Rizky melihat ada perubahan yang signifikan dari pribadi Al Ghazali sejak kehadiran sang buah hati. Menurutnya, putra sulung Ahmad Dhani itu kini terlihat jauh lebih bijak.

"Ya dia (Al Ghazali) memang sudah siap sih, dan yang pasti lebih dewasa lah," lanjutnya.