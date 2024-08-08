Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Soal Gana-gani, Andre Taulany: Harta Saya Buat Istri

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |15:53 WIB
Soal Gana-gani, Andre Taulany: Harta Saya Buat Istri
Soal Gana-gani, Andre Taulany: Harta Saya Buat Istri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Andre Taulany akhirnya angkat bicara terkait gugatan cerai yang dilayangkannya kepada sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Andre diketahui mengajukan gugatan cerai talak pada bulan April 2024 lalu. 

Mantan vokalis Stinky itu membenarkan jika dirinya mengajukan gugatan cerai talak. Lebih lanjut Andre mengungkap bahwa dirinya dan Erin mantap berpisah karena perbedaan pendapat yang terus terjadi di antara mereka. Prinsip mereka sudah tak lagi sama. 

Soal Gana-gani, Andre Taulany: Harta Saya Buat Istri
Soal Gana-gani, Andre Taulany: Harta Saya Buat Istri

"Lebih karena prinsip, berbeda pendapat," ungkap Andre di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Saat disinggung mengenai permasalahan harta gana gini yang kerap menjadi pembahasan ketika pasangan memutuskan untuk berpisah, Andre enggan membahasnya lebih jauh. 

Harta gana gini merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri melalui usaha atau kerja sama mereka selama masa perkawinan.

Hanya saja Andre memastikan bahwa segala rezeki yang didapatny selama ini diberikan untuk istri dan anak-anaknya sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

"Gak ada perjanjian pra nikah, harta saya buat istri karena menurut saya kewajiban suami seperti itu," tandasnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183042/andre_taulany-B8MA_large.jpg
Resmi Menduda, Andre Taulany: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182922/andre_taulany-Lmxp_large.jpg
Tok, Andre Taulany dan Erin Wartia Resmi Bercerai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182808/andre_taulany-EwzR_large.jpg
Putusan Cerai Andre Taulany Diumumkan Lewat e-Court Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180030/andre_taulany-GmMH_large.jpg
Isi Kesepakatan Damai Andre Taulany dan Erin: dari Harta hingga Pemulihan Nama Baik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180024/andre_taulany_dan_erin-3bSA_large.jpg
Sempat Bersitegang, Andre Taulany dan Erin Wartia Sepakat Cerai secara Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177553/erin_taulany-3UjL_large.jpg
Erin Wartia Akhirnya Buka Suara, Siap Bongkar Pengkhianatan Andre Taulany
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement