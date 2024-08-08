Soal Gana-gani, Andre Taulany: Harta Saya Buat Istri

JAKARTA - Andre Taulany akhirnya angkat bicara terkait gugatan cerai yang dilayangkannya kepada sang istri, Rien Wartia Trigina alias Erin di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang. Andre diketahui mengajukan gugatan cerai talak pada bulan April 2024 lalu.

Mantan vokalis Stinky itu membenarkan jika dirinya mengajukan gugatan cerai talak. Lebih lanjut Andre mengungkap bahwa dirinya dan Erin mantap berpisah karena perbedaan pendapat yang terus terjadi di antara mereka. Prinsip mereka sudah tak lagi sama.

"Lebih karena prinsip, berbeda pendapat," ungkap Andre di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024).

Saat disinggung mengenai permasalahan harta gana gini yang kerap menjadi pembahasan ketika pasangan memutuskan untuk berpisah, Andre enggan membahasnya lebih jauh.

Harta gana gini merupakan harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri melalui usaha atau kerja sama mereka selama masa perkawinan.

Hanya saja Andre memastikan bahwa segala rezeki yang didapatny selama ini diberikan untuk istri dan anak-anaknya sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

"Gak ada perjanjian pra nikah, harta saya buat istri karena menurut saya kewajiban suami seperti itu," tandasnya.