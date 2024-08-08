Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andika Rosadi Akui Sering Berbohong pada Nisya Ahmad Selama 15 Tahun Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |11:05 WIB
JAKARTA - Andika Rosadi mengaku sering berbohong kepada Nisya Ahmad selama 15 tahun pernikahannya. Akan tetapi, bapak tiga anak ini memiliki alasan khusus mengapa dia sering melakukan hal itu.

Sebagai suami, Andika Rosadi berdalih ingin membahagiakan sang istri, meski cara yang dilakukannya salah.

"Satu di antaranya (alasan Nisya gugat cerai), saya tukang bohong, itu aja lah, laki-laki. Kalau laki-laki kan pengin bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan kebohongan, gitu aja lah," tutur Andika Rosadi di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024)

Kehadiran Andika di pengadilan sendiri untuk mendengarkan keterangan dua saksi yang dihadirkan dari pihak Nisya selaku penggugat.

Namun, adik Raffi Ahmad itu tak terlihat hadir di ruang sidang lantaran sudah diwakili kuasa hukumnya.


"Jadi kalau di Pengadilan Agama itu tidak ada bantahan. Jadi supaya katanya tadi kata hakim supaya tidak saling berdebat, tidak debat kusir jadi tidak ada saling bantah, nanti di kesimpulan baru ditanggapi," ucap Andika Rosadi.

Terkait perceraian ini, Andika mengaku ingin berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Nisya Ahmad.

 

