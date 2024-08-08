Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andika Rosadi Ungkap Alasan Nisya Ahmad Layangkan Gugatan Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |10:45 WIB
Andika Rosadi Ungkap Alasan Nisya Ahmad Layangkan Gugatan Cerai
Andika Rosadi Ungkap Alasan Nisya Ahmad Layangkan Gugatan Cerai (Foto: Ravie Wardani/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Andika Rosadi hadir dalam sidang lanjutan perceraiannya dengan Nisya Ahmad yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024) pagi.

Berdasarkan pantauan Okezone.com, Andika hadir bersama tim kuasa hukumnya sekitar pukul 09.00 WIB. Akan tetapi, sampai saat ini belum terlihat kehadiran Nisya di persidangan hari ini.

Hanya saja, sebagai penggugat, adik Raffi Ahmad itu sudah menghadirkan beberapa saksi dalam sidang beragendakan pembuktian.

(Foto: Ravie Wardani/Okezone)
Andika Rosadi Ungkap Alasan Nisya Ahmad Layangkan Gugatan Cerai (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Usai sidang, Andika tak sungkan membeberkan alasan sang istri melayangkan gugatan ke PA Jaksel. Dia mengakui gugatan ini dipicu dari sederet kesalahannya.

"Semua orang kan namanya manusia ya, apalagi laki-laki, sebagai kepala rumah tangga kita punya banyak salah lah. Ini sebagai teguran buat saya, saya menghadapinya sebagai ujian dan teguran buat saya sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, harus saya hadapi, dan tawakal aja," ujar Andika Rosadi di PA Jakarta Selatan usai persidangan.


Andika tak menampik jika Nisya menggugat cerai dirinya karena beberapa alasan. Lagi-lagi, dia mengakui segala kekurangannya selama menikah dengan Nisya.

"Alasannya banyak sebenarnya. Banyak sih alasannya, kita sebagai laki-laki banyak kurangnya lah, itu aja sih," ucap dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/194/3076656/nisya_ahmad-HSeg_large.jpg
Potret Nisya Ahmad Hadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Tampil Anggun Berbalut Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/612/3065568/nisya_ahmad-Ibc8_large.jpg
Resmi Jadi Janda, Intip Momen Healing Nisya Ahmad Bareng Buah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/33/3065086/nisya_ahmad_resmi_cerai_dari_andika_rosadi-XLO6_large.jpg
Nisya Ahmad Resmi Cerai dari Andika Rosadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/612/3058785/nisya_ahmad-HvgK_large.jpg
Potret Cantik Nisya Ahmad, Adik Raffi Ahmad yang Akhirnya Jadi Anggota DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058315/nisya_ahmad-2Kr5_large.jpg
Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD, Raffi Ahmad Ikut Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3055934/nisya_ahmad-tANk_large.jpg
Alasan Nisya Ahmad Keberatan Rumahnya Didatangi Hakim PA Jaksel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement