Andika Rosadi Ungkap Alasan Nisya Ahmad Layangkan Gugatan Cerai

JAKARTA - Andika Rosadi hadir dalam sidang lanjutan perceraiannya dengan Nisya Ahmad yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024) pagi.



Berdasarkan pantauan Okezone.com, Andika hadir bersama tim kuasa hukumnya sekitar pukul 09.00 WIB. Akan tetapi, sampai saat ini belum terlihat kehadiran Nisya di persidangan hari ini.

Hanya saja, sebagai penggugat, adik Raffi Ahmad itu sudah menghadirkan beberapa saksi dalam sidang beragendakan pembuktian.

Andika Rosadi Ungkap Alasan Nisya Ahmad Layangkan Gugatan Cerai (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Usai sidang, Andika tak sungkan membeberkan alasan sang istri melayangkan gugatan ke PA Jaksel. Dia mengakui gugatan ini dipicu dari sederet kesalahannya.



"Semua orang kan namanya manusia ya, apalagi laki-laki, sebagai kepala rumah tangga kita punya banyak salah lah. Ini sebagai teguran buat saya, saya menghadapinya sebagai ujian dan teguran buat saya sebagai laki-laki, kepala rumah tangga, harus saya hadapi, dan tawakal aja," ujar Andika Rosadi di PA Jakarta Selatan usai persidangan.



Andika tak menampik jika Nisya menggugat cerai dirinya karena beberapa alasan. Lagi-lagi, dia mengakui segala kekurangannya selama menikah dengan Nisya.



"Alasannya banyak sebenarnya. Banyak sih alasannya, kita sebagai laki-laki banyak kurangnya lah, itu aja sih," ucap dia.