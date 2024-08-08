Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7

JAKARTA - Abeliano terlibat dalam kegiatan pre-event "Tunggu Aku Di..." yang merupakan rangkaian konser Sheila on 7. Abeliano berkesempatan mengunjungi Samarinda, kota pertama dalam rangkaian konser tersebut.

Abeliano pun tak menyangka bisa terlibat event sebelum konser Sheila on 7.

"Senang banget! Bisa nyanyi bareng Sheilagank dan merasakan antusiasme fans Sheila On 7 di kota selain Jakarta, Bandung, atau Jogja, membuat aku semakin menyadari betapa besarnya nama Sheila On 7," ujar Abeliano dengan antusias.

Selama penampilannya, penonton terlihat antusias bernyanyi bersama, dan yang membuat Abeliano semakin bersemangat adalah ketika beberapa dari mereka ikut menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Momen menarik terjadi ketika seorang penggemar mendatanginya dan mengatakan bahwa dia datang khusus untuk bertemu Abeliano.