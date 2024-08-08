Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |00:17 WIB
Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7
Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Abeliano terlibat dalam kegiatan pre-event "Tunggu Aku Di..." yang merupakan rangkaian konser Sheila on 7. Abeliano berkesempatan mengunjungi Samarinda, kota pertama dalam rangkaian konser tersebut.

Abeliano pun tak menyangka bisa terlibat event sebelum konser Sheila on 7.

"Senang banget! Bisa nyanyi bareng Sheilagank dan merasakan antusiasme fans Sheila On 7 di kota selain Jakarta, Bandung, atau Jogja, membuat aku semakin menyadari betapa besarnya nama Sheila On 7," ujar Abeliano dengan antusias.

Abeliano
Abeliano

Selama penampilannya, penonton terlihat antusias bernyanyi bersama, dan yang membuat Abeliano semakin bersemangat adalah ketika beberapa dari mereka ikut menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Momen menarik terjadi ketika seorang penggemar mendatanginya dan mengatakan bahwa dia datang khusus untuk bertemu Abeliano.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098055/sheila_on_7-X6IE_large.jpg
Friendship Goals, Intip Gaya Personel Sheila On 7 Jalani Ibadah Umrah Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097400/sheila_on_7-ABUf_large.jpg
Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3096916/sheila_on_7-3Qy8_large.jpeg
Personel Sheila On 7 Umrah Bareng, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/205/3048285/sheila_on_7-Vgvl_large.jpg
Terancam Batal, Promotor Terus Upayakan Konser Sheila on 7 di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019659/gitar-eross-candra-yang-dilelang-untuk-palestina-terjual-diharga-rp125-juta-5Nc5qSro2a.jpg
Gitar Eross Candra yang Dilelang untuk Palestina Terjual Diharga Rp125 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019176/gitar-eross-sheila-on-7-ditawar-rp100-juta-dalam-lelang-untuk-bantu-palestina-TBEi22IPwJ.jpg
Gitar Eross Sheila On 7 Ditawar Rp100 Juta dalam Lelang untuk Bantu Palestina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement