Al Ghazali dan Alyssa Daguise Balikan, Maia Estianty Minta Petunjuk Lewat Sholat Istikharah

JAKARTA - Hubungan asmara yang terjalin kembali terjalin antara Al Ghazali dan Alyssa Daguise menjadi sorotan publik. Sebab, hubungan asmara yang sebelumnya dijalani selama 6 tahun itu sempat kandas, hingga akhirnya mereka dipersatukan kembali.

Kala itu, kandasnya hubungan mereka itu pun disebut Al Ghazali terjadi usai dirinya meminta petunjuk lewat sholat istikharah. Lalu, ketika keduanya balikan, netizen lantas bertanya-tanya, bagaimana dengan jawaban dari sholat istikharah yang sempat dijalani?

Maia Estianty pun secara terang-terangan mengungkap bahwa keputusan Al Ghazali kembali ke pelukan Alyssa Daguise justru kembali terjadi usai Al meminta petunjuk melalui sholat istikharah. Bahkan, Maia juga melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk mengenai hubungan keduanya.

"Bahkan balikannya lagi mereka tuh aku sendiri yang istikharah. Anakku (Al Ghazali) istikharah, aku juga istikharah," ungkap Maia Estianty dikutip dari kanal YouTube Need A Talk, Rabu (6/8/2024).

Sehingga, Maia Estianty merasa heran mengapa netizen mengolok-olok Al Ghazali yang meminta petunjuk soal hubungan asmaranya kepada Tuhan lewat istikharah.