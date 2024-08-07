Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sudah Siap Nikah, Alyssa Daguise Dipanggil Ahmad Dhani Calon Istri Al Ghazali

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |10:05 WIB
Sudah Siap Nikah, Alyssa Daguise Dipanggil Ahmad Dhani Calon Istri Al Ghazali
Sudah Siap Nikah, Alyssa Daguise Dipanggil Ahmad Dhani Calon Istri Al Ghazali (Foto: Instagram/alyssadaguise)
A
A
A

JAKARTA - Alyssa Daguise dan Al Ghazali tampaknya semakin serius menjalani hubungan asmara mereka usai balikan. Kini keduanya bahkan telah mengantongi restu dari kedua orangtua Al Ghazali, Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Seperti baru-baru ini dalam sebuah video memperlihatkan kedatangan Alyssa Daguise dan Al Ghazali ke sebuah klub malam untuk menghampiri Ahmad Dhani. Dalam video tersebut terlihat Alyssa Daguise dan Al Ghazali menyapa satu persatu orang-orang yang telah lebih dulu hadir di sana.

Tak lama, Ahmad Dhani juga memperkenalkan Alyssa Daguise kepada rekan-rekan bisnis dan keluarga yang lain.

Sudah Siap Nikah, Alyssa Daguise Dipanggil Ahmad Dhani Calon Istri Al Ghazali (Foto: Instagram/alyssadaguise)

Menariknya Ahmad Dhani menyebut Alyssa Daguise sebagai calon istri Al Ghazali.

"Calon istrinya Al, calon istrinya Al," ucap Ahmad Dhani memanggil Alyssa Daguise, dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Rabu (7/8/2024).

Bahkan Ahmad Dhani juga telah mempersiapkan saksi yang akan dihadirkan di pernikahan anaknya tersebut.

"Jadi kalau nanti kalian menikah saksinya pakde Paen," kata Ahmad Dhani.


Alyssa Daguise yang berdiri di samping Al Ghazali itu hanya bisa tersenyum mendengar ucapan calon mertuanya tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, hadir juga adik Al, yaitu Dul Jaelani bersama sang kekasih Tissa Biani.

Ahmad Dhani kemudian bertanya kepada Tissa apakah masih pikir-pikir untuk menikah dengan Dul. Begitu juga dengan Alyssa Daguise.

"Alyssa masih pikir-pikir?" tanya Ahmad Dhani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067383/alyssa_daguise_dan_al_ghazali-2fqH_large.jpg
Ternyata Sosok Ini yang Bikin Alyssa Daguise Balikan dengan Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067341/alyssa_daguise-odKs_large.jpg
Alyssa Daguise Janjikan Beri Banyak Cucu untuk Maia Estianty Usai Dilamar Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066696/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-Ltqn_large.jpg
Momen Mesra Al Ghazali Lamar Alyssa Daguise di Atas Boat, Bikin Iri Jomblo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/33/3063187/maia_estianty-Qs7W_large.jpg
Maia Estianty Ungkap Rencana Pernikahan Anaknya, Al Ghazali Tahun Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057275/alyssa_daguise_dan_al_ghazali-okK2_large.jpg
Pesan Manis Alyssa Daguise untuk Al Ghazali di Hari Ultah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057069/al_ghazali_dan_maia_estianty-D1tV_large.jpg
Al Ghazali Ultah ke-27, Maia Estianty: Semoga Cepat Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement