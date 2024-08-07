Sudah Siap Nikah, Alyssa Daguise Dipanggil Ahmad Dhani Calon Istri Al Ghazali

JAKARTA - Alyssa Daguise dan Al Ghazali tampaknya semakin serius menjalani hubungan asmara mereka usai balikan. Kini keduanya bahkan telah mengantongi restu dari kedua orangtua Al Ghazali, Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Seperti baru-baru ini dalam sebuah video memperlihatkan kedatangan Alyssa Daguise dan Al Ghazali ke sebuah klub malam untuk menghampiri Ahmad Dhani. Dalam video tersebut terlihat Alyssa Daguise dan Al Ghazali menyapa satu persatu orang-orang yang telah lebih dulu hadir di sana.



Tak lama, Ahmad Dhani juga memperkenalkan Alyssa Daguise kepada rekan-rekan bisnis dan keluarga yang lain.

Sudah Siap Nikah, Alyssa Daguise Dipanggil Ahmad Dhani Calon Istri Al Ghazali (Foto: Instagram/alyssadaguise)

Menariknya Ahmad Dhani menyebut Alyssa Daguise sebagai calon istri Al Ghazali.



"Calon istrinya Al, calon istrinya Al," ucap Ahmad Dhani memanggil Alyssa Daguise, dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Rabu (7/8/2024).



Bahkan Ahmad Dhani juga telah mempersiapkan saksi yang akan dihadirkan di pernikahan anaknya tersebut.



"Jadi kalau nanti kalian menikah saksinya pakde Paen," kata Ahmad Dhani.



Alyssa Daguise yang berdiri di samping Al Ghazali itu hanya bisa tersenyum mendengar ucapan calon mertuanya tersebut.



Dalam kesempatan yang sama, hadir juga adik Al, yaitu Dul Jaelani bersama sang kekasih Tissa Biani.



Ahmad Dhani kemudian bertanya kepada Tissa apakah masih pikir-pikir untuk menikah dengan Dul. Begitu juga dengan Alyssa Daguise.



"Alyssa masih pikir-pikir?" tanya Ahmad Dhani.