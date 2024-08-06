Syifa Hadju Foto Bareng El Rumi, Langsung Digoda Al Ghazali dan Alyssa Daguise

JAKARTA - Syifa Hadju dan El Rumi tak henti-hentinya bikin heboh jagat dunia maya. Setelah sebelumnya beredar foto-foto kebersamaan mereka hingga diunggah sendiri oleh El Rumi, kini giliran Syifa Hadju terlihat membagikan foto dirinya bersama El Rumi.

Dalam foto yang dibagikan, Syifa Hadju menggendong anak Jennifer Coppen, Kamari dengan didampingi oleh El Rumi.

Momen ini dibagikan saat Syifa dan El terbang ke Bali untuk bertemu Jennifer dan putrinya sekaligus berlibur dengan rekan artis lainnya seperti Rebecca Klopper, Harris Vriza, Haviza Devianjani, Rey Bong, dan Azizah Salsha.

Kehadiran Syifa bersama El Rumi di sana pun sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Di sana mereka bertemu dengan keluarga Jennifer dan Dali dan mengunjungi restoran milik ibunda Dali.

Melihat foto itu, kakak El, Al Ghazali pun langsung menggodanya. Dia langsung membayangkan jika nantinya Syifa dan El ikut kencan bersama dirinya dan sang kekasih, Alyssa serta Dul Jaelani dan Tissa Biani karena kini kakak beradik itu masing-masing sudah punya pasangan.

"Triple date lucu sih," ujar Al Ghazali.

Begitu pula dengan Alyssa yang turut menggoda pasangan ini. Alyssa tampaknya gemas melihat El dan Syifa bersama bayi layaknya kedua orangtua yang mengasuh anaknya.

"Kayanya udah siap nich," kata Alyssa Daguise.