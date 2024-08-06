Maia Estianty Ternyata Minta Bantuan Tissa Biani untuk Kenalkan El Rumi ke Syifa Hadju

JAKARTA - Maia Estianty ternyata ikut andil dalam perkenalan putra keduanya, El Rumi, dengan Syifa Hadju. Dia bahkan meminta Tissa Biani, kekasih dari Dul Jaelani untuk mendekatkan El Rumi dengan Syifa.

Tissa sendiri diketahui cukup mengenal Syifa Hadju, lantaran pernah bermain bersama dalam sebuah series. Hal itu membuat Maia pun melempar candaan agar Tissa bisa membantu mencomblangi calon kakak iparnya dengan Syifa.



Sebab, El Rumi sendiri sudah bertahun-tahun jomblo setelah hubungan asmaranya kandas dengan Marsha Aruan. Sama-sama jomblo, tak ada salahnya untuk berkenalan.

Hal ini diungkap Maia dalam konten podcast bersama Atta Halilintar. Menurut Maia, tak ada salahnya jika keduanya dekat, mengingat putranya sudah beberapa tahun jomlo sedangkan Syifa pun sudah putus dari Rizky Nazar.



"Nggak nyari tau, cuma nyomblangin aja," ungkap Maia dikutip dari kanal YouTube Need A Talk, Selasa (6/8/2024).

"Pokoknya, 'Tissa, tuh deketin sama Syifa tuh'. Kan kalau gak salah Syifanya udah putus, 'Tissa, tissa tuh cepetan comblangin kakak El tuh'," sambungnya.



Maia sendiri ikut menggoda El Rumi dan Syifa Hadju ketika bertemu. Bahkan, dia juga memahami betul bahwa banyak netizen yang ikut bahagia.