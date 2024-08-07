Membaik, Sonny Septian Diperbolehkan Pulang ke Rumah Minggu Ini

JAKARTA - Sonny Septian masih menjalani perawatan intensif karena mengalami penyumbatan pembuluh darah di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng Jakarta Pusat. Sang istri, Fairuz A Rafiq pun selalu membagikan kondisi terkini suaminya melalui unggahan Instagramnya.

Fairuz A Rafiq pun mengungkap kabar bahagia bahwa sang suami kemungkinan diperbolehkan pulang dalam beberapa hari kedepan. Kabar ini disampaikan langsung oleh dokter yang menangani suaminya.

Fairuz menyambut dengan antusias kabar ini sehingga dirinya semakin semangat untuk terus mendampingi sang suami dalam proses pemulihannya.

"Kata dokter kalau dari minggu ini semakin baik, insya allah beberapa hari lagi sudah boleh pulang itu aku makin semangat banget, yuk latihan lagi," ujar Fairuz A Rafiq di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Fairuz pun mengungkap bahwa dokter menjelaskan bahwa perkembangan kondisi kesehatan Sonny semakin membaik setiap harinya. Salah satunya berdasarkan cara Sonny dalam merespons sesuatu.

"Kalau kabar setiap hari dari dokternya kayak gini bagus ya, happy banget. Dari respon dianya juga karena dokter kan ngetes dari responnya dia juga. Responnya udah bagus banget alhamdulillah," sambungnya.

Kini, Sonny masih terus menjalani fisioterapi. Selain itu, Fairuz juga kerap mengajaknya untuk belajar berjalan sembari berbincang hangat untuk membuat suaminya merasa nyaman.

Sesekali mereka video call atau melihat kegiatan anak-anaknya di rumah melalui video yang membuat suasana hati Sonny bahagia.

"Jadi di luar fisioterapi itu, siang fisioterapi, sore ajak jalan aja dia, dia seneng sambil aku ajakin ngobrol, sambil ngeliatin video anak-anak lagi ngapain di rumah," sambungnya.