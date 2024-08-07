Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Area Sensitifnya Disentuh Fans, Fuji Bingung Gegara Disalahkan Netizen

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |09:35 WIB
Cerita Area Sensitifnya Disentuh Fans, Fuji Bingung Gegara Disalahkan Netizen
Cerita Area Sensitifnya Disentuh Fans, Fuji Bingung Gegara Disalahkan Netizen (Foto: Instagram/fuji_an)
JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji baru-baru ini mengalami kejadian kurang menyenangkan saat menghadiri event lari di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pasalnya, area sensitifnya sempat disentuh oleh fans hingga membuatnya menangis.

Sempat menceritakan kejadian tersebut di media sosial, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengaku bingung lantaran balik disalahkan oleh netizen. 


"Pas aku jadikan ini sebagai peringatan orang-orang malah membalikan faktanya. Aku nya yang salah, entah itu dari pakaian, mulai dari keamanan, mulai dari tim aku, manajer aku semuanya disalahkan," ucap Fuji di Kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat belum lama ini.

Cerita Area Sensitifnya Disentuh Fans, Fuji Bingung Gegara Disalahkan Netizen (Foto: Instagram/fuji_an)


"Menurut aku itu aneh banget sih," tambahnya.

Fuji menyayangkan dengan reaksi netizen di media sosial. Apalagi, dia mengaku sempat syok hingga menangis di belakang panggung.

"Sebenarnya aku berusaha profesional aja ya, aku sebenarnya nangis di dalam tenda kalau yang viral itu nangis di dalam tenda," jelasnya.

"Aku tuh banyak yang lihat dari tendanya itu dibuka dari bawah jadi nggak sengaja direkam," sambungnya.

Perempuan 21 tahun itu kemudian memberikan pesan khusus kepada kalangan fans ketika bertemu idolanya. Fuji juga menyinggung etika yang harus dijaga ketika bertemu orang lain.

 

