Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Khusus Fuji untuk Penggemar yang Sentuh Area Sensitifnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |16:05 WIB
Pesan Khusus Fuji untuk Penggemar yang Sentuh Area Sensitifnya
Pesan Khusus Fuji untuk Penggemar yang Sentuh Area Sensitifnya (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami memberikan pesan khusus kepada penggemarnya setelah mengalami insiden kurang menyenangkan baru-baru ini. Diketahui, area sensitif Fuji sempat disentuh oleh penggemarnya saat mengikuti event lari di Kendari, Sulawesi Utara, belum lama ini.

Hal ini diceritakan Fuji setelah dirinya menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Barat hari ini.

Sejatinya, Fuji mengaku tidak menyalahkan pihak manapun atas kejadian tersebut.

Pesan Khusus Fuji untuk Penggemar yang Sentuh Area Sensitifnya (Foto: Instagram)


"Mungkin itu karena tempatnya ramai banget. Nggak kondusif, dan aku juga merasa body guard dan keamanannya sudah menjalankan tugasnya dengan baik jadi nggak mau menyalahkan siapapun," ucap Fuji kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).

Meski begitu, Fuji memberikan pesan khusus kepada kalangan fans yang mengidolakan seorang artis termasuk dirinya. Bahkan dia juga mengingatkan soal etika bertemu sang idola yang baik dan benar sehingga tidak mengganggu orang.


"Aku cuma mau jadi awareness aja, kalau misalnya kalian lihat idola kalian, kalian lihat orang yang kalian suka atau melihat anak kecil kalian gemas, kalian suka, tolong banget jangan asal pegang, jangan asal aduh menyentuh tangan aja tuh sebenarnya nggak boleh apalagi orang yang nggak kita kenal," kata dia.

"Bahkan kenal pun ada orang yang nggak suka dipegang," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/298/3182954/fuji-uKLJ_large.jpg
Momen Ulang Tahun Fuji, Netizen Salfok Kuenya Unik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/612/3127010/viral_momen_fuji_ajak_shin_tae_yong_ikut_tren_velocity-ug2H_large.jpg
Viral Momen Fuji Ajak Shin Tae-yong Ikut Tren Velocity, Netizen: Tiba-Tiba Banget...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126015/fuji_nonton_timnas_bareng_verrell_bramasta_dan_fadly_maudy_double_date-YiOU_large.jpg
Fuji Nonton Timnas Bareng Verrell Bramasta dan Fadly-Maudy, Double Date?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/612/3117869/5_potret_cantik_fuji_pakai_baju_kurung_malaysia_dan_hijab_sukses_bikin_netizen_pangling-z2u8_large.jpg
5 Potret Cantik Fuji Pakai Baju Kurung Malaysia dan Hijab, Sukses Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109879/potret_fuji_di_pernikahan_frans_faisal_cantik_pakai_kebaya-RZmu_large.jpg
5 Potret Fuji di Pernikahan Frans Faisal, Cantik Pakai Kebaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/612/3109843/potret_pernikahan_frans_kaka_fuji-zG48_large.jpg
5 Potret Pernikahan Frans Kaka Fuji, Vanessa Angel dan Bibi 'Hadir' hingga Zulkifli Hasan Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement