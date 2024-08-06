Pesan Khusus Fuji untuk Penggemar yang Sentuh Area Sensitifnya

JAKARTA - Fujianti Utami memberikan pesan khusus kepada penggemarnya setelah mengalami insiden kurang menyenangkan baru-baru ini. Diketahui, area sensitif Fuji sempat disentuh oleh penggemarnya saat mengikuti event lari di Kendari, Sulawesi Utara, belum lama ini.



Hal ini diceritakan Fuji setelah dirinya menjalani pemeriksaan tambahan di Polres Metro Jakarta Barat hari ini.



Sejatinya, Fuji mengaku tidak menyalahkan pihak manapun atas kejadian tersebut.

"Mungkin itu karena tempatnya ramai banget. Nggak kondusif, dan aku juga merasa body guard dan keamanannya sudah menjalankan tugasnya dengan baik jadi nggak mau menyalahkan siapapun," ucap Fuji kepada wartawan, Selasa (6/8/2024).



Meski begitu, Fuji memberikan pesan khusus kepada kalangan fans yang mengidolakan seorang artis termasuk dirinya. Bahkan dia juga mengingatkan soal etika bertemu sang idola yang baik dan benar sehingga tidak mengganggu orang.



"Aku cuma mau jadi awareness aja, kalau misalnya kalian lihat idola kalian, kalian lihat orang yang kalian suka atau melihat anak kecil kalian gemas, kalian suka, tolong banget jangan asal pegang, jangan asal aduh menyentuh tangan aja tuh sebenarnya nggak boleh apalagi orang yang nggak kita kenal," kata dia.



"Bahkan kenal pun ada orang yang nggak suka dipegang," tambahnya.