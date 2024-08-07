Edward Akbar Masih Beri Ucapan Ultah untuk Kimberly Ryder di Tengah Proses Cerai

JAKARTA - Kimberly Ryder baru saja berulang tahun yang ke- 31 pada Selasa, 6 Agustus 2024. Meski hubungannya dengan Edward Akbar sedang tidak baik-baik saja, sang suami tetap saja tak lupa memberikan ucapan selamat pada Kimberly di hari pertambahan usianya.



Lewat akun Instagram pribadinya, Edward Akbar menampilkan potret mesra keluarga kecilnya mereka.

Edward Akbar Masih Beri Ucapan Ultah untuk Kimberly Ryder di Tengah Proses Cerai (Foto: Instagram/edward_akbar)



"Selamat ulang tahun, Kimberly Alvionnella Ryder. Selamat bertambah usiamu," tulis Edward Akbar di Instagram @edward_akbar.



Tak lupa, Edward Akbar juga menuliskan doa untuk Kimberly Ryder. Bapak dua anak ini berharap Kimberly Ryder selalu diberikan kesehatan.



"Semoga sehat senantiasa, selalu dalam lindungan-Nya, dan selalu diberikan hidayah serta petunjuk dari Sang Pencipta," tambah Edward Akbar.



Mengakhiri keterangannya, keponakan Tamara Bleszynski ini mengingatkan sang istri agar selalu bersyukur kepada Tuhan. Ia juga menitipkan salam kepada kedua anak mereka, karena diketahui Edward Akbar dan Kimberly Ryder sudah pisah rumah.



"Salam sayang, rindu penuh kasih untuk anak-anak kita. Jangan lupa, sebelum tidur selalu diingatkan ke mereka, 'Terima kasih Allah untuk hari ini'," tutup Edward Akbar.



Sementara itu, Edward Akbar dan Kimberly Ryder akan kembali menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada hari ini, Rabu (7/8/2024).

(van)