Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Fakta Pemeriksaan Audrey Davis Terkait Video Syur Mirip Dirinya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |08:35 WIB
5 Fakta Pemeriksaan Audrey Davis Terkait Video Syur Mirip Dirinya
5 Fakta Pemeriksaan Audrey Davis Terkait Video Syur Mirip Dirinya (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Audrey Davis memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus video syur mirip dirinya pada Selasa, 6 Agustus 2024. Diketahui, video syur mirip Audrey Davis tersebar luas pertama kali di media sosial X pada akhir Juni 2024.

Dua pelaku penyebaran video syur mirip dirinya bahkan telah diamankan oleh pihak kepolisian pada 30 Juli 2024. Kini, Audrey pun dimintai keterangan oleh penyidik guna memastikan keterlibatan putri David Bayu dalam kasus ini.

"Penyidik Subsider Krimsus Polda Metro Jaya hari ini akan melakukan pendalaman pemeriksaan saksi untuk bertanya kepada saksi AD inisialnya apakah benar dia adalah orang yg ada di dalam video tersebut," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary, Selasa, 6 Agustus 2024.
 

Fakta Pemeriksaan Audrey Davis Terkait Video Syur

1. Didampingi David Bayu serta pengacara


Audrey Davis telah tiba di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum dan langsung masuk ke Ruang Riksa Penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus PMJ sekitar pukul 16.00 WIB pada Selasa, 6 Agustus 2024. Tak sendiri, gadis 24 tahun itu tampak didampingi oleh sang ayah, David Bayu, serta pengacaranya, Sandy Arifin.

Sayangnya, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Audrey dan juga sang ayah terkait kedatangan mereka ke Polda serta soal kasus yang menjeratnya.

2. Minta pemeriksaan ditunda

Tak lama setelah menjalani pemeriksaan, Audrey bersama ayah dan pengacaranya terlihat keluar dari Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum. Lagi-lagi, Audrey dan David Bayu memilih bungkam saat ditanya oleh awak media terkait pemeriksaan mereka.

Kendati begitu, kuasa hukum Audrey menyebut jika kliennya merasa syok hingga meminta penundaan waktu untuk menjalani pemeriksaan.

"Agendanya hari ini tadi kita sudah menjalani pemeriksaan karena keadaan klien kami masih syok untuk memberikan keterangan, kami meminta secara resmi tadi membuat surat untuk menunda pemeriksaan," ucap Sandy Arifin.

3. Baru jawab 5 pertanyaan penyidik

Sandy Arifin melanjutkan, bahwa Audrey sendiri baru menjawab sedikitnya lima pertanyaan terkait kasus video syur mirip dirinya dihadapan penyidik Polda Metro Jaya. Setelah menjawab lima pertanyaan, Audrey pun meminta agar pemeriksaan ditunda keesokan hari, atau pada hari ini, Rabu (7/8/2024).

"Karena klien kami kondisinya masih belum fit dan juga masih belum siap. Jadi, pemeriksaan baru kurang lebih sekitar 5 pertanyaan," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/194/3066747/david_bayu-UjsF_large.jpg
5 OOTD David Naif, Tampilan Keren Tak Lekang Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048722/david_bayu-iJDS_large.jpg
David Bayu Sebut Anaknya Masih Berat Terima Realita Kasus Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045513/audrey_davis-F614_large.jpeg
David Bayu Kembali Dampingi Audrey Davis Jalani Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045261/audrey_davis-sOl6_large.jpg
Pemeriksaan Audrey Davis Terkait Dugaan Video Syur Dilanjut Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045155/audrey_davis-jOEi_large.jpg
Audrey Davis Masih Berstatus Saksi dalam Kasus Dugaan Video Syur Mirip Dirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045114/audrey_davis-dXzQ_large.jpg
Ditemani David Bayu, Audrey Davis Minta Pemeriksaan Kasus Dugaan Video Syur Ditunda
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement