David Bayu Sebut Anaknya Masih Berat Terima Realita Kasus Video Syur

JAKARTA - David Bayu kembali mendampingi putrinya, Audrey Davis, menjalani pemeriksaan terkait kasus video syur di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa, 13 Agustus 2024. Sebagai ayah, David Bayu berkomitmen untuk terus mendampingi Audrey dalam menghadapi kasus ini

Audrey dikatakan David juga masih mengalami syok buntut kasus tersebut. David merasa jika sang anak masih berat menerima realita yang tengah dialami.

David Bayu Sebut Anaknya Masih Berat Terima Realita Kasus Video Syur (Foto: Instagram/davidbayudj)



"Sebenarnya hari ini dia masih nggak enak badan, masih syok dan belum bisa menerima realita sedikit kayaknya. jadi saya harus mendampingi selalu. tapi kan hari ini ada panggilan ya," kata mantan vokalis Naif tersebut kepada wartawan belum lama ini.



Kendati demikian, pelantun Benci Untuk Mencinta itu mengaku anaknya belum sampai didampingi psikolog.



Dia lebih memilih untuk mendampingi Audrey hingga kasus ini selesai.



"Belum sampai pendampingan psikolog. saya sebagai orang tua mendampingi selalu itu yang paling utama sih sebenernya," jelasnya.