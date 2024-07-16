Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Jung Hyun Bintangi Drama Akhir Pekan KBS Iron Family

Nevissa Sabrina Karim , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:15 WIB
Kim Jung Hyun Bintangi Drama Akhir Pekan KBS <i>Iron Family</i>
Kim Jung Hyun Bintangi Drama Akhir Pekan KBS Iron Family. (Foto: The Star)
SEOUL - Kim Jung Hyun comeback ke layar kaca dengan membintangi drama akhir pekan KBS 2TV, Iron Family. Hal itu dikonfirmasi agensi sang aktor, Story J Company, pada 16 Juli 2024.

“Kim Jung Hyun akan membintangi Iron Family sebagai proyek akting terbarunya. Kami berharap, penonton menikmati drama ini nantinya,” ujar perwakilan agensi sang aktor dikutip dari Soompi, pada Selasa (16/7/2024).

Kim Jung Hyun Bintangi Drama Akhir Pekan KBS Iron Family. (Foto: The Star)
Kim Jung Hyun Bintangi Drama Akhir Pekan KBS Iron Family. (Foto: The Star)

Menurut Story J Company, aktor 34 tahun tersebut akan berperan sebagai Seo Kang Joo, seorang direktur di Jiseung Group. Drama bergenre dark comedy tersebut berkisah tentang bisnis laundry yang dijalankan sebuah keluarga selama tiga generasi.

Suatu hari, tiba-tiba keluarga tersebut mendapatkan rezeki nomplok yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki hidup dan mewujudkan mimpi yang belum pernah terwujud selama ini. 

Kim Jung Hyun akan beradu akting dengan Sungyeol INFINITE dalam series ini. Dia akan berperan sebagai Choi Hyung Chul, anggota Kepolisian Cheongrim yang jatuh cinta dengan rekannya di kesatuan yang sama.

Sungyeol INFINITE Gabung Drama Akhir Pekan KBS, Iron Family. (Foto: Instagram/@sungyeol_827)
Sungyeol INFINITE Gabung Drama Akhir Pekan KBS, Iron Family. (Foto: Instagram/@sungyeol_827)

