Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Min Ho Kembali Bintangi Pachinko 2, Siap Tayang Bulan Depan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |23:20 WIB
Lee Min Ho Kembali Bintangi <i>Pachinko 2</i>, Siap Tayang Bulan Depan
Lee Min Ho Kembali Bintangi Pachinko 2 Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: Apple TV+)
A
A
A

LOS ANGELES - Series Pachinko 2 akan memulai masa tayangnya di Apple TV+ mulai Agustus mendatang. Youn Yuh Jung, Lee Min Ho, dan Kim Min Ha kembali membintangi musim kedua ini.

Pada musim pertamanya, Pachinko bercerita tentang Hansu (Lee Min Ho), seorang pengusaha yang tiba di Yeongdo, Busan, pada awal tahun 1900-an. Di sana, dia jatuh cinta pada Sunja (Kim Min Ha), gadis lokal yang dikenal pekerja keras.

Sayang, kisah cinta mereka terlarang karena Hansu ternyata sudah memiliki anak dan istri di Jepang. Sunja yang tengah hamil pun menikah dengan seorang pendeta bernama Baek Isak (Noh Sang Hyun).

Lee Min Ho Kembali Bintangi Pachinko 2, Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: Apple TV+)
Lee Min Ho Kembali Bintangi Pachinko 2, Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: Apple TV+)

Pada musim kedua Pachinko akan diceritakan lebih dalam mengenai kehidupan Sunja dalam membesarkan dua anak di negera orang. Cerita dan akting para aktornya dipastikan akan menggugah emosi penonton. 

Mengutip Soompi, Senin (15/7/2024), aktor Kim Sung Kyu dipastikan akan bergabung dengan pemain series Pachinko 2 lainnya seperti Youn Yuh Jung, Lee Min Ho, Kim Min Ha, Jung Eun Chae, Soji Arai, dan Anna Sawai.

Series Pachinko 2 terdiri dari delapan episode dan akan mulai rilis di Apple TV+, mulai 23 Agutus 2024 hingga 11 Oktober 2024.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/206/3045607/shin_hye_sun_dan_lee_jin_wook-6bKI_large.jpg
Drama Baru Shin Hye Sun dan Lee Jin Wook Tayang Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/206/3043841/sinopsis_bad_memory_eraser-5Aj6_large.jpg
Sinopsis Bad Memory Eraser, Drakor yang Tengah Naik Daun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/206/3037890/koo_kyo_hwan_berpotensi_reuni_dengan_lee_je_hoon_dalam_signal_2-WR1J_large.jpg
Goo Kyo Hwan Berpotensi Reuni dengan Lee Je Hoon dalam Signal 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/33/3036939/sweet_home_season_3-rGkF_large.jpg
Sinopsis Series Sweet Home Season 3 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/206/3035227/kim_jung_hyun_bintangi_drama_akhir_pekan_kbs_iron_family-LaER_large.jpg
Kim Jung Hyun Bintangi Drama Akhir Pekan KBS Iron Family
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/19/620/2833380/shin-hye-sun-dan-ji-chang-wook-teman-masa-kecil-dalam-welcome-to-samdalri-LGgzgBZjzk.jpg
Shin Hye Sun dan Ji Chang Wook Teman Masa Kecil dalam Welcome to Samdalri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement