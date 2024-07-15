Lee Min Ho Kembali Bintangi Pachinko 2, Siap Tayang Bulan Depan

Lee Min Ho Kembali Bintangi Pachinko 2 Siap Tayang Bulan Depan. (Foto: Apple TV+)

LOS ANGELES - Series Pachinko 2 akan memulai masa tayangnya di Apple TV+ mulai Agustus mendatang. Youn Yuh Jung, Lee Min Ho, dan Kim Min Ha kembali membintangi musim kedua ini.

Pada musim pertamanya, Pachinko bercerita tentang Hansu (Lee Min Ho), seorang pengusaha yang tiba di Yeongdo, Busan, pada awal tahun 1900-an. Di sana, dia jatuh cinta pada Sunja (Kim Min Ha), gadis lokal yang dikenal pekerja keras.

Sayang, kisah cinta mereka terlarang karena Hansu ternyata sudah memiliki anak dan istri di Jepang. Sunja yang tengah hamil pun menikah dengan seorang pendeta bernama Baek Isak (Noh Sang Hyun).

Pada musim kedua Pachinko akan diceritakan lebih dalam mengenai kehidupan Sunja dalam membesarkan dua anak di negera orang. Cerita dan akting para aktornya dipastikan akan menggugah emosi penonton.

Mengutip Soompi, Senin (15/7/2024), aktor Kim Sung Kyu dipastikan akan bergabung dengan pemain series Pachinko 2 lainnya seperti Youn Yuh Jung, Lee Min Ho, Kim Min Ha, Jung Eun Chae, Soji Arai, dan Anna Sawai.

Series Pachinko 2 terdiri dari delapan episode dan akan mulai rilis di Apple TV+, mulai 23 Agutus 2024 hingga 11 Oktober 2024.*

