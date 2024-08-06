Syahrini Patahkan Isu Kehamilan Palsu Lewat Video Persalinan

JAKARTA - Syahrini baru saja membagikan momen persalinan putri pertamanya, Baby R. Seperti diketahui, Syahrini melahirkan anak pertamanya di Singapura pada 1 Agustus 2024.



Sayangnya, banyak netizen yang tak percaya saat mengetahui bahwa Syahrini hamil dan melahirkan buah hati pertamanya di usia kepala empat. Bahkan tak sedikit yang menduga bahwa pelantun 'Sesuatu' itu hanya pura-pura hamil dan melahirkan.

Akan tetapi, baru-baru ini istri dari Reino Barack tersebut seolah membantah tudingan miring tersebut. Melalui akun Instagramnya, Syahrini tampak membagikan momen persalinan caesar yang dilakukan di salah satu rumah sakit di Singapura.

Syahrini Patahkan Isu Kehamilan Palsu Lewat Video Persalinan (Foto: Instagram/princessyahrini)



Nampak Reino pun selalu setia berada di sisi Syahrini khususnya di momen persalinan anak pertama mereka.



“Alhamdulillah Welcome To The World, Our Precious Princess 'R',” tulis Syahrini.



Dalam video itu, terlihat momen bayi Syahrini yang berhasil dilahirkan ke dunia dalam keadaan sehat. Meski wajahnya masih ditutupi, terlihat bayi tersebut berada di dekapan Syahrini dan sang suami.

Sebagai ayah, Reino bahkan turut mengadzani putri pertamanya dengan khusyuk. Syahrini pun terlihat bahagia dan tersenyum di momen persalinannya.



Syahrini pun mendapat banyak ucapan selamat dari para selebritis di tengah momen kebahagiaannya ini.