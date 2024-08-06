Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Uya Kuya, Artis yang Ditinggal Anak-anak Tinggal di Amerika

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |22:45 WIB
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Uya Kuya menjadi pembahasan yang cukup menarik. Diketahui, Uya Kuya kini hidup berdua dengan istrinya, Astrid Khairunisha di Indonesia tanpa kedua buah hatinya.

Bukan tanpa alasan, sebab kedua anak Uya yakni Cinta dan Nino memilih untuk melanjutkan pendidikan mereka di sana. Hal itu membuat Uya pun terpaksa berjauhan dengan kedua buah hatinya.

Berikut, biodata dan agama Uya Kuya.

Biodata dan Agama Uya Kuya, Artis yang Ditinggal Anak-anak Tinggal di Amerika (Foto: Instagram/king_uyakuya)

Surya Utama merupakan nama asli dari presenter, penyiar, aktor, komedian, rapper hingga politikus Uya Kuya. Menganut agama Islam, Uya Kuya lahir di Bandung, Jawa Barat pada 4 April 1975.

Uya mengawali kariernya dengan mengikuti Festival Tenda Mangkal Prambors dan memenangkan kategori acapella. Setelahnya, dia pun bekerja sebagai penyiar radio dan menjadi figuran di acara Spontan.

Tak hanya itu, Uya juga membuat grup vokal pada 1999 yang diberi nama Tofu. Salah satu lagunya yang paling terkenal adalah Cinta Semu dan Mimpi Terindah.

Selain itu, Uya juga cukup aktif sebagai seorang presenter hingga saat ini. Bahkan dia juga pernah bermain dalam film Cinta 24 Karat hingga Bad Wolves.

 

