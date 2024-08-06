Cinta Kuya Pacaran dengan Bule, Uya Kuya Pasang 6 CCTV di Rumah

JAKARTA - Uya Kuya bersikap tegas ketika sang putri Cinta Rahmania Putri Khairunnisha alias Cinta Kuya tinggal di Amerika Serikat untuk mengenyam pendidikan.

Apalagi saat ini Cinta Kuya berpacaran dengan bule bernama Logam Huck. Sebagai orangtua, Uya Kuya pun langsung memasang CCTV atau kamera pengawas sebanyak enam buah, di rumah Cinta di Amerika Serikat.

"Untuk mengawasi anak-anak, khususnya Cinta yang pacarannya sama Logan, saya memang pasang enam buah CCTV di rumah, kecuali di kamar mandi dan kamar tidur yang jadi area private," kata Uya Kuya saat jadi bintang tamu di program Pagi Pagi Ambyar.

Hal itu ia lakukan demi mengawasi sang putri, sebab Uya Kuya merasa khawatir apalagi saat mendengar Cinta mulai berpacaran.

"Jujur awalnya dengar anak pacaran di Amerika, kita orang tuanya khawatir. Makanya sampai pasang CCTV di setiap sudut rumah," tambah Uya Kuya.

Kendati begitu Uya Kuya tetap menaruh kepercayaan kepada Cinta. Ia tidak akan terjerumus hal-hal yang negatif.

"Namun, dasar anak kita kan kita tahu dan kita harus percaya dia akan menjaga nilai-nilai ketimuran. Makanya kita jadi orang tua agak lega," pungkas Uya Kuya.