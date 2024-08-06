Madon Perkenalkan Permainan Anak Tradisional Lewat YouTube

JAKARTA - Muhammad Rhomadon alias Madon merupakan salah satu content creator Tanah Air yang menarik perhatian publik lewat konten permainan khas anak. Selalu ada hal menarik yang diangkatnya dalam channel YouTube Selontok Fish Official.

Salah satunya, saat dia mengunggah video berjudul Serunya Main Kejar-Kejaran di Kampung. Dalam video tersebut, dia bermain kejar-kejaran dengan anak-anak di kampungnya. Permainan itu membuat suasana kampung ramai dengan suara tawa anak-anak.

Madon sering menjadi pengejar dalam permainan ini. Ia melakukan berbagai cara agar tidak terus-menerus menjadi pengejar karena ingin merasakan menjadi yang dikejar. Strategi yang digunakannya untuk mengejar anak-anak juga sangat menghibur.

Madon perkenalkan permainan anak tradisional lewat YouTube. (Foto: MNC Media)

Bukan untuk mengganggu lingkungan sekitar, tujuan permainan itu untuk memupuk rasa kebersamaan pada anak sejak dini. Selain itu, Madon juga ingin memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas.

Daya tarik utama konten Selontok Fish Official adalah penggunaan bahasa dan dialek Palembang yang membuatnya terasa autentik dan akrab di telinga penonton. Video ini acap kali menampilkan lingkungan rumah sebagai setting.